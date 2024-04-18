Жители тюменского села пожаловались на требование МЧС разобрать дамбу
Жители тюменского села Пахомова пожаловались на требование сотрудников противопожарной службы разобрать построенную для защиты от паводка дамбу, сообщает местное издание «Наш город».
Населенный пункт находится в Ишимском районе региона в зоне подтопления. Местные жители решили своими силами обезопасить себя и свое имущество, построив заграждение из мешков с глиной и песка, которые частично выдала администрация Пахомовского сельского поселения, частично закупили сами жильцы.
«Приехал майор Бадамшин из МЧС и сказал «разобрать по-хорошему», так как мы имели неосторожность один край дамбы присыпать к дому одного из его подчиненных», — процитировало издание слова местной жительницы Елены Казаковой. Она добавила, что, по ее сведениям, в этом доме никто не живет, а в 2017 году его уже затапливало.
Жителям пришлось нанять экскаватор, чтобы отгрести глину от дома, повредив дамбу.
Как уточнила РБК Казакова, жители села связывались с хозяевами этого здания, описав им ситуацию. «Они сказали, что им некогда. Мы сделали дамбу ровно до их ворот, до их калитки. Были насыпаны уже мешки с песком, была заказана еще машина глины. Мы рассчитывали, что через их ограду мы проложим мешки с песком, выложим полиэтиленом, глиной укрепим. То есть мы защитим хотя бы их дом», — рассказала она. Однако затем жильцы этого дома возмутились, потребовали освободить их придомовую территорию и связались с правоохранительными органами, после чего в село и прибыл представитель МЧС.
Казакова добавила, что жители не планируют обращаться в органы по поводу принудительного сноса дамбы. «Нам главное было спасти дома. Пусть это будет на совести этих людей», — сказала женщина.
Как следует из информации на портале органов государственной власти Тюменской области, Евгений Бадашмин является начальником 157-й пожарно-спасательной части города Ишим.
В администрации Пахомовского сельского поселения Ишимского муниципального района Тюменской области отказались от комментариев. РБК направил запрос администрации Ишимского муниципального района, обратился за комментарием в пресс-службу правительства Тюменской области, пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области.
Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор доложил президенту России Владимиру Путину, что в ближайшие дни под угрозой подтопления окажется 101 населенный пункт региона из-за прихода воды из Курганской области. Ожидается, что в зону подтопления попадут 6387 домов и порядка 17 500 жителей.
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