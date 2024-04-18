Жители тюменского села пожаловались на требование МЧС разобрать дамбу

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Жители тюменского села Пахомова пожаловались на требование сотрудников противопожарной службы разобрать построенную для защиты от паводка дамбу, сообщает местное издание «Наш город».

Населенный пункт находится в Ишимском районе региона в зоне подтопления. Местные жители решили своими силами обезопасить себя и свое имущество, построив заграждение из мешков с глиной и песка, которые частично выдала администрация Пахомовского сельского поселения, частично закупили сами жильцы.

«Приехал майор Бадамшин из МЧС и сказал «разобрать по-хорошему», так как мы имели неосторожность один край дамбы присыпать к дому одного из его подчиненных», — процитировало издание слова местной жительницы Елены Казаковой. Она добавила, что, по ее сведениям, в этом доме никто не живет, а в 2017 году его уже затапливало.

Жителям пришлось нанять экскаватор, чтобы отгрести глину от дома, повредив дамбу.

Как уточнила РБК Казакова, жители села связывались с хозяевами этого здания, описав им ситуацию. «Они сказали, что им некогда. Мы сделали дамбу ровно до их ворот, до их калитки. Были насыпаны уже мешки с песком, была заказана еще машина глины. Мы рассчитывали, что через их ограду мы проложим мешки с песком, выложим полиэтиленом, глиной укрепим. То есть мы защитим хотя бы их дом», — рассказала она. Однако затем жильцы этого дома возмутились, потребовали освободить их придомовую территорию и связались с правоохранительными органами, после чего в село и прибыл представитель МЧС.

Казакова добавила, что жители не планируют обращаться в органы по поводу принудительного сноса дамбы. «Нам главное было спасти дома. Пусть это будет на совести этих людей», — сказала женщина.

Как следует из информации на портале органов государственной власти Тюменской области, Евгений Бадашмин является начальником 157-й пожарно-спасательной части города Ишим.

В администрации Пахомовского сельского поселения Ишимского муниципального района Тюменской области отказались от комментариев. РБК направил запрос администрации Ишимского муниципального района, обратился за комментарием в пресс-службу правительства Тюменской области, пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области.

Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор доложил президенту России Владимиру Путину, что в ближайшие дни под угрозой подтопления окажется 101 населенный пункт региона из-за прихода воды из Курганской области. Ожидается, что в зону подтопления попадут 6387 домов и порядка 17 500 жителей.