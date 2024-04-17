 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Число эвакуированных из-за паводков в Казахстане превысило 116 тыс.

Число эвакуированных из-за паводков в Казахстане превысило 116 тыс. человек
Фото: «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК
Фото: «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК

С начала паводка в Казахстане спасли и эвакуировали более 116 тыс. человек, в том числе свыше 40,6 тыс. детей. Об этом сообщил старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС республики Ерасыл Сайпаш.

В эвакуационных пунктах находятся 7,1 тыс. человек, в том числе 3,2 тыс. детей. Помимо этого в безопасное место отогнали 112, 5 тыс. голов скота.

Специалисты отвели воду от 3,5 тыс. жилых домов и 2,2 тыс. дворовых территорий. Остаются подтопленными 5,7 тыс. частных жилых домов, 1,5 тыс. дворовых территорий и чуть более 2 тыс. дачных домов в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.

Токаев поручил отменить крупные мероприятия в Казахстане из-за паводков
Общество
Фото:Медет Медвесов / ТАСС

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах участвуют 47 тыс. человек и 4 тыс. единиц техники, в том числе 873 водооткачивающих средства, 308 плавсредств и 19 воздушных судов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал это наводнение самым крупным стихийным бедствием за 80 лет. Из-за паводков он отменил Международный форум «Астана», запланированный на середину июня. Глава государства объяснил это в том числе необходимостью экономии средств для ликвидации последствий. По той же причине позднее Токаев поручил правительству отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Казахстан паводки эвакуация
Материалы по теме
Токаев отменил международный форум в Астане из-за наводнений и экономии
Общество
В Казахстане хоккеистам поручили укрепить берега реки Урал из-за паводка
Спорт
Казахстан назвал некорректными слова о своем влиянии на паводки в России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 99,93 (+0,14) Инвестиции, 16 апр, 16:41 Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 94,07 (+0,49) Инвестиции, 16 апр, 16:41
Шойгу показали боевых роботов Политика, 08:44
Орбан обвинил руководство ЕС в политическом шантаже и призвал к отставке Политика, 08:40
Царукян оценил правдивость слов футболистов о скромных тратах на жизнь Спорт, 08:38
Как нанять лучшего руководителя отдела продаж, не обещая ₽300 тыс. Pro, 08:22
Овечкин вывел «Вашингтон» в плей-офф НХЛ с худшей разницей века Спорт, 08:14
В Тюменской области начали эвакуацию 14 населенных пунктов из-за паводка Общество, 08:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:03
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Турция впервые вошла в тройку покупателей российских пиломатериалов Бизнес, 08:00
Часть крупных банков Китая перестали принимать платежи из России Бизнес, 07:55
В Крыму перекрыли движение на участке дороги Джанкой — Феодосия Политика, 07:48
Число эвакуированных из-за паводков в Казахстане превысило 116 тыс. Общество, 07:43
Боец UFC Царукян назвал свой гонорар за бой против Оливейры Спорт, 07:33
Боец UFC Царукян: «Вдруг какой-то идиот достает палец и сует в глаз» Спорт, 07:33
Российские десантники взяли в плен четверых солдат ВСУ в Донбассе Политика, 07:18