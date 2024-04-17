Число эвакуированных из-за паводков в Казахстане превысило 116 тыс.

Фото: «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК

С начала паводка в Казахстане спасли и эвакуировали более 116 тыс. человек, в том числе свыше 40,6 тыс. детей. Об этом сообщил старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС республики Ерасыл Сайпаш.

В эвакуационных пунктах находятся 7,1 тыс. человек, в том числе 3,2 тыс. детей. Помимо этого в безопасное место отогнали 112, 5 тыс. голов скота.

Специалисты отвели воду от 3,5 тыс. жилых домов и 2,2 тыс. дворовых территорий. Остаются подтопленными 5,7 тыс. частных жилых домов, 1,5 тыс. дворовых территорий и чуть более 2 тыс. дачных домов в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах участвуют 47 тыс. человек и 4 тыс. единиц техники, в том числе 873 водооткачивающих средства, 308 плавсредств и 19 воздушных судов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал это наводнение самым крупным стихийным бедствием за 80 лет. Из-за паводков он отменил Международный форум «Астана», запланированный на середину июня. Глава государства объяснил это в том числе необходимостью экономии средств для ликвидации последствий. По той же причине позднее Токаев поручил правительству отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий.