Из Буркина-Фасо за подрывную деятельность выслали трех дипломатов Франции

Демонстрация у посольства Франции в Буркина-Фасо (Фото: Vincent Bado / Reuters)

Власти Буркина-Фасо решили выслать из страны трех французских дипломатов, обвиняя их в «подрывной деятельности», сообщает телеканал France 24 со ссылкой на заявление МИДа европейского государства.

Объявленные персонами нон грата французы должны покинуть Буркина-Фасо в течение 48 часов с момента получения ноты французским посольством, которая была отправлена 16 апреля.

Французский посол был отозван после переворота и до сих пор не вернулся в Уагадугу, столицу Буркина-Фасо.

В Буркина-Фасо в 2022 году произошло два переворота. Лидер страны Ибрагим Траоре носит титул «президент переходного периода». В январе 2022 года он помог прийти к власти военным Патриотического движения за защиту и восстановление, свергшим избранного президента Рока Каборе, а в сентябре Траоре принял участие во втором перевороте и стал править страной сам.

После того как в Нигере также произошел военный переворот 26 июля, Траоре и еще один президент переходного периода Мали Ассими Гоита поддержали «братский народ Нигера», который решил «с полной ответственностью взять свою судьбу в свои руки». Они предупредили, что интервенция в эту страну будет воспринята властями Буркина-Фасо и Мали как объявление войны.

Военный переворот в Нигере осудили европейские страны, в том числе Франция, США, ООН и Африканский союз. Официальный представитель созданного мятежниками в Нигере Национального совета спасения родины Амаду Абдраман обвинил Францию в намерении провести военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента Мохамеда Базума.