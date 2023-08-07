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Франция приостановила всю финансовую поддержку Буркина-Фасо

МИД Франции: приостанавливается вся финансовая поддержка Буркина-Фасо

Франция приостановила всю финансовую помощь африканской стране Буркина-Фасо. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

«Франция приостанавливает до дальнейшего уведомления все свои операции по оказанию помощи в целях развития и бюджетной поддержки в Буркина-Фасо», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В Буркина-Фасо в 2022 году произошло два переворота. Лидер страны Ибрагим Траоре носит титул «президента переходного периода». В январе 2022 года он помог прийти к власти военным Патриотического движения за защиту и восстановление, свергшим избранного президента Рока Каборе, а в сентябре Траоре принял участие во втором перевороте, по итогам которого стал управлять страной.

После того, как в Нигере также произошел военный переворот 26 июля, Траоре и еще один «президент переходного периода» Мали Ассими Гоита поддержали «братский народ Нигера», который решил «с полной ответственностью взять свою судьбу в свои руки». Они предупредили, что интервенция в эту страну будет воспринята властями Буркина-Фасо и Мали как объявление войны.

Военный переворот в Нигере осудили европейские страны, в том числе и Франция, США, ООН и Африканский союз. Официальный представитель созданного мятежниками в Нигере Национального совета спасения родины Амаду Абдраман обвинил Францию в намерении провести военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента Мохамеда Базума.

Теги
Франция Буркина-Фасо Африка МИД финансовая помощь
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