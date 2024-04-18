 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Франция резко нарастила ввоз российского газа

Франция стала главным покупателем российского газа в ЕС
«Газпром» GAZP ₽164,4 -0,13% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

За первые три месяца 2024 года Франция приобрела у России сжиженного природного газа (СПГ) на сумму более €600 млн, это на 75% больше, чем в первом квартале 2023 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).

Издание отмечает, что на фоне роста поставок Франция подверглась критике. «Не может быть, чтобы Франция, с одной стороны, говорила, что мы должны быть суровы с Россией, а с другой стороны, платила им большими деньгами», — заявил Politico европейский дипломат на условиях анонимности.

По данным издания, Франция стала лидером по импорту СПГ: в первом квартале 2024 года она ввезла 1,54 млн т газа по сравнению с 882 тыс. т за аналогичный период 2023 года. На втором месте Бельгия — 1,53 млн т и 1,68 млн т соответственно, на третьем — Испания, импорт которой остается на уроне 1,1 млн т.

По данным МИД России, в период с января по сентябрь 2023 года поставки СПГ из России во Францию выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Reuters сообщил о росте доли российского газа в Европе до 15%
Экономика
Фото:Janos Kummer / Getty Images

В начале апреля 2024 года Reuters сообщил, что доля российского газа в импорте ЕС выросла примерно до 15%, это отчасти обусловлено скидками на поставки. СПГ, который поступает в Бельгию, Францию, Испанию и Нидерланды, «теряет свою российскую маркировку, которая может отпугнуть покупателей», перед отправкой по трубопроводам или погрузкой на другие суда в портах, отметило агентство.

Евросоюз планирует полностью отказаться от российского СПГ к 2027 году.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
СПГ Франция экспорт газа
Материалы по теме
Маск отреагировал на пост о ракете «Амур-СПГ» призывом «давай, попробуй»
Технологии и медиа
США заявили о стремлении сорвать российский проект «Арктик СПГ-2»
Политика
НОВАТЭК оценил сроки выхода на независимость от западных технологий СПГ
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 17 апр, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 17 апр, 16:37
«Известия» узнали об участившихся преследованиях россиян с помощь посылок Общество, 10:51
Аналитики сообщили о шестилетнем максимуме экспорта нефти Ираном Экономика, 10:49
Цена нефти Brent впервые с начала апреля упала ниже $87 за баррель Инвестиции, 10:47
ФАС предостерегла производителей яиц от повышения цен перед Пасхой Общество, 10:42
Менеджеры среднего звена в кризисе. Как им помочь Pro, 10:38
Франция резко нарастила ввоз российского газа Экономика, 10:30
Как выбрать оборудование для майнинга: развитие и перспективы отрасли Компании, 10:30
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Совфед опубликовал постановление о назначении главы Верховного суда Политика, 10:28
Семь человек погибли в Казахстане в результате наводнения Общество, 10:21
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:21
«Дети», «трикстеры», «воины», «хозяева»: кто ваши клиенты и что им нужно Pro, 10:17
Binance перевела все активы страхового фонда в стейблкоин USDC Крипто, 10:10
В ФРГ задержали бывшего ополченца ДНР по подозрению в подготовке диверсий Политика, 10:09
В Киргизии начали блокировать доступ к TikTok Технологии и медиа, 10:07