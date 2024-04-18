Франция резко нарастила ввоз российского газа

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За первые три месяца 2024 года Франция приобрела у России сжиженного природного газа (СПГ) на сумму более €600 млн, это на 75% больше, чем в первом квартале 2023 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).

Издание отмечает, что на фоне роста поставок Франция подверглась критике. «Не может быть, чтобы Франция, с одной стороны, говорила, что мы должны быть суровы с Россией, а с другой стороны, платила им большими деньгами», — заявил Politico европейский дипломат на условиях анонимности.

По данным издания, Франция стала лидером по импорту СПГ: в первом квартале 2024 года она ввезла 1,54 млн т газа по сравнению с 882 тыс. т за аналогичный период 2023 года. На втором месте Бельгия — 1,53 млн т и 1,68 млн т соответственно, на третьем — Испания, импорт которой остается на уроне 1,1 млн т.

По данным МИД России, в период с января по сентябрь 2023 года поставки СПГ из России во Францию выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В начале апреля 2024 года Reuters сообщил, что доля российского газа в импорте ЕС выросла примерно до 15%, это отчасти обусловлено скидками на поставки. СПГ, который поступает в Бельгию, Францию, Испанию и Нидерланды, «теряет свою российскую маркировку, которая может отпугнуть покупателей», перед отправкой по трубопроводам или погрузкой на другие суда в портах, отметило агентство.

Евросоюз планирует полностью отказаться от российского СПГ к 2027 году.