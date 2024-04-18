Володин предложил всем странам принять закон об иноагентах

Вячеслав Володин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Каждая страна, которая хочет стать суверенным государством, должна принять закон об иностранных агентах. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Публикация появилась на фоне протестов в Грузии против законопроекта об иноагентах.

«Любая страна, если хочет стать суверенным государством, где народ имеет право самостоятельно определять свое будущее, обязана принять закон об иностранных агентах, суть которого заключается в запрете вмешательства извне во внутренние дела», — сказал он. По словам Володина, те, кто выступает против закона, действуют в интересах другого государства, а не своей страны.

Он напомнил, что история закона началась в 1938 году в США. Спикер добавил, что сейчас закон об иностранных агентах действует в ряде стран, а рассматривают его, помимо Грузии, во Франции, но «в Париже в отличие от Тбилиси — ни уличных протестов, ни окриков со стороны США и Евросоюза».

Если страны «готовы служить Вашингтону», то они могут принимать такие законы, а тем, кто «проводит самостоятельную политику и стремится к независимости», нельзя, ведь тогда начинаются протесты и внешнее давление, считает Володин. «Ровно это происходит в Грузии», — заключил он.

Оппозиционные депутаты в Грузии называют законопроект «российским», сравнивая его с действующим в России законодательством. Власти отвергли предположения, что законопроект является «русским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США являются первой страной, которая придумала «систему борьбы с иностранными агентами».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон, если он будет принят парламентом. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе за ее позицию назвал главу государства «агентом иностранного влияния» и обещал все равно принять документ.