Маск согласился с Дуровым относительно безопасности в городах США

Маск согласился с Дуровым, что безопасность в городах США необходима для бизнеса

Дуров рассказал, что в Сан-Франциско трое неизвестных напали на него и попытались украсть телефон, но ему удалось сбежать. Маск согласился со словами о том, что безопасность на улицах — лишь основное требование к властям США

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым относительно важности безопасности в городах США для бизнеса. Так он прокомментировал слова пользователя Гэрри Тана о том, что «безопасность на улицах — лишь основное требование», который, в свою очередь, выразил мнение о словах Дурова.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сооснователь Telegram рассказал, что не стал вести бизнес в США из-за нападения на него в Сан-Франциско. По его словам, трое незнакомцев попытались забрать его телефон, но он смог отбиться и убежать. Комментируя мнение Дурова о том, что безопасность необходима для ведения бизнеса, Маск прислал эмодзи «100%».

Интервью Дурова Карлсону было записано в феврале, предприниматель рассказывал, что в общей сложности беседа длилась три часа.

Дуров рассказал, что еще одна причина, по которой он не стал открывать бизнес в США — повышенное внимание и давление со стороны ФБР. В частности, сотрудники спецслужбы задавали ему вопросы в аэропорту, а однажды агенты ФБР пришли к нему домой. «Это было очень неожиданно. Я подумал, здесь нам уделяют очень много внимания», — отметил Дуров.

Он добавил, что понимает — сотрудники спецслужб делают свою работу, но подчеркнул, что США оказались «не лучшей средой» для развития Telegram в том числе из-за необходимости связываться с правительством.