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Маск согласился с Дуровым относительно безопасности в городах США

Маск согласился с Дуровым, что безопасность в городах США необходима для бизнеса
Дуров рассказал, что в Сан-Франциско трое неизвестных напали на него и попытались украсть телефон, но ему удалось сбежать. Маск согласился со словами о том, что безопасность на улицах — лишь основное требование к властям США

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым относительно важности безопасности в городах США для бизнеса. Так он прокомментировал слова пользователя Гэрри Тана о том, что «безопасность на улицах — лишь основное требование», который, в свою очередь, выразил мнение о словах Дурова.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сооснователь Telegram рассказал, что не стал вести бизнес в США из-за нападения на него в Сан-Франциско. По его словам, трое незнакомцев попытались забрать его телефон, но он смог отбиться и убежать. Комментируя мнение Дурова о том, что безопасность необходима для ведения бизнеса, Маск прислал эмодзи «100%».

Что сказал Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону. Главное
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Павел Дуров и Такер&nbsp;Карлсон

Интервью Дурова Карлсону было записано в феврале, предприниматель рассказывал, что в общей сложности беседа длилась три часа.

Дуров рассказал, что еще одна причина, по которой он не стал открывать бизнес в США — повышенное внимание и давление со стороны ФБР. В частности, сотрудники спецслужбы задавали ему вопросы в аэропорту, а однажды агенты ФБР пришли к нему домой. «Это было очень неожиданно. Я подумал, здесь нам уделяют очень много внимания», — отметил Дуров.

Он добавил, что понимает — сотрудники спецслужб делают свою работу, но подчеркнул, что США оказались «не лучшей средой» для развития Telegram в том числе из-за необходимости связываться с правительством.

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Илон Маск Павел Дуров Безопасность
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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