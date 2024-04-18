Маск согласился с Дуровым относительно безопасности в городах США
Американский бизнесмен Илон Маск согласился с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым относительно важности безопасности в городах США для бизнеса. Так он прокомментировал слова пользователя Гэрри Тана о том, что «безопасность на улицах — лишь основное требование», который, в свою очередь, выразил мнение о словах Дурова.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сооснователь Telegram рассказал, что не стал вести бизнес в США из-за нападения на него в Сан-Франциско. По его словам, трое незнакомцев попытались забрать его телефон, но он смог отбиться и убежать. Комментируя мнение Дурова о том, что безопасность необходима для ведения бизнеса, Маск прислал эмодзи «100%».
Интервью Дурова Карлсону было записано в феврале, предприниматель рассказывал, что в общей сложности беседа длилась три часа.
Дуров рассказал, что еще одна причина, по которой он не стал открывать бизнес в США — повышенное внимание и давление со стороны ФБР. В частности, сотрудники спецслужбы задавали ему вопросы в аэропорту, а однажды агенты ФБР пришли к нему домой. «Это было очень неожиданно. Я подумал, здесь нам уделяют очень много внимания», — отметил Дуров.
Он добавил, что понимает — сотрудники спецслужб делают свою работу, но подчеркнул, что США оказались «не лучшей средой» для развития Telegram в том числе из-за необходимости связываться с правительством.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники