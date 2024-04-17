Что сказал Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону. Главное

Основатель Telegram рассказал о жизни в Дубае, внимании спецслужб, отношении к деньгам, собственности, личной безопасности, а также про встречу с Марком Цукербергом 10 лет назад

В ночь на среду, 17 апреля было опубликовано видео-интервью Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону. Что рассказал основатель Telegram - в материале РБК.

«Своего рода европеец»

На вопрос Такера Карлсона о том, откуда он, Дуров ответил, что «это будет длинная история». По его словам, он родился в СССР. Когда ему было 4 года, семья переехала в Италию. Там он пошел в школу, и «в результате стал своего рода европейцем». После распада СССР семья переехала в Россию, где Дуров получил образование и основал социальную сеть «ВКонтакте». В конце 2013 года он продал ее и покинул Россию.

По его словам, когда оппозиционеры в различных странах присутствия «ВКонтакте» начали использовать соцсеть для организации протестов, компания начала получать просьбы от властей забанить подобные группы. В России, по словам Дурова, первые подобные запросы начали поступать в 2011-2012 годах, но «ВКонтакте» их игнорировала. «Я был большим сторонником таких ценностей, как свободный рынок, свобода слова, свобода собраний», — отметил Дуров в интервью. Кроме того, российские власти просили предоставить им персональные данные организаторов протестов на Украине. Дуров, по его словам, отказался удовлетворить и эти запросы. Решение продать «ВКонтакте» было болезненным, это была первая компания, которую создал Дуров, «ребенок», «но я понял, что предпочитаю быть свободным».

Как создавался и как сейчас работает Telеgram

Идея создать Telegram появилась, еще когда Дуров работал в России. Он рассказал, что в том числе это произошло из-за необходимости иметь способ безопасной связи с братом Николаем Дуровым, координации будущих действий на фоне отказа властям удалять отдельные группы или предоставлять данные пользователей.

До приезда в Дубай, где сейчас базируется Telegram, команда мессенджера, по словам Дурова, рассматривала несколько других городов: Берлин, Лондон, Сингапур, Сан-Франциско, но везде были бюрократические сложности. В частности, в Германии невозможно было нанимать программистов из других стран, не предложив сначала работу специалистам из ЕС. В Сан-Франциско на Дурова напали грабители на улице после посещения офиса Twitter, пытались выхватить телефон из рук. Дело закончилось дракой, гаджет, как говорит Дуров, удалось сохранить. Кроме того, в США, по его словам, компания привлекала «чрезмерное внимание» ФБР и других служб безопасности. По его мнению, эти службы в том числе пытались нанять за его спиной инженера Telegram, чтобы убедить его интегрировать в код мессенджера определенные инструменты, которые бы оставили backdoor, то есть лазейку, через которую можно было бы получить доступ к устройствам пользователей для несанкционированных действий.

Среди преимуществ Дубая, куда Дуров переехал семь лет назад, он назвал легкость ведения бизнеса, эффективное налогообложение, отличную инфраструктуру. «Более важно, что это нейтральная страна, которая хочет дружить со всеми. Геополитически она не связана ни с одной из крупных сверхдержав», — отметил основатель Telegram. По его словам, Telegram хочет оставаться нейтральной платформой, доступной для людей с разными взглядами.

Сейчас у Telegram более 900 млн пользователей. Компания, по словам ее основателя, не тратит ничего на маркетинг, продвижение платформы и рекламу. В команде 30 инженеров, нет HR-департамента и других подразделений, характерных для крупных технологических компаний. «Я по-прежнему разрабатываю большинство функций, работаю напрямую с каждым инженером, дизайнером, которые внедряют эти функции. Я единственный продакт-менеджер, потому что считаю, что именно так могу способствовать развитию», — сказал основатель.

Об инвестициях, собственности и безопасности

Отказ привлекать венчурных инвесторов в проект Дуров объясняет желанием сохранить независимость. «Кроме того, для меня [этот проект] никогда не был про деньги <…>. У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт. Это не мой образ жизни», — рассказал он. По словам Дурова, для него главный приоритет — это свобода. «Как только вы начнете покупать вещи, это привяжет вас к физическому местоположению <…>. Вторая причина — я хочу оставаться сосредоточенным на Telegram, но я знаю, что, если куплю дом, самолет или что-то в этом роде, буду тратить время, пытаясь сделать их красивыми», — сказал он.

По словам главы Telegram, он по умолчанию считает те устройства, которыми пользуется, скомпрометированными. «Вы все равно будете пользоваться смартфонами iPhone или Android. И теперь, после того, что я испытал в США, у меня очень ограниченное, с точки зрения безопасности, доверие к платформам, разработанным в США», — сказал он. В ответе на другой вопрос Дуров рассказал, что не путешествует в «странные места», на счет которых у него нет уверенности, что они соответствуют его ценностям. Сообщил, что не посещает ни одну из крупных геополитических держав, таких как Китай, Россия или США.

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