 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Ростовской области за ночь сбили три беспилотника

Голубев: в районе Каменска-Шахтинского ПВО уничтожила три беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине

Система ПВО уничтожила три беспилотника в небе над районом Каменск-Шахтинский в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.

По его словам, дроны сбили около 2:00 мск. Последствия на земле уточняются.

С начала российской военной операции на Украине приграничные области регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

В Воронежской области пострадала пенсионерка при падении дрона
Политика

В ночь на 12 апреля Голубев сообщил, что в Новошахтинске сбили четыре беспилотника. Он добавил, что пострадавших и повреждений объектов нет. Средства ПВО работали в районе города чуть меньше часа.

Позже Минобороны сообщило, что за ночь системы противовоздушной обороны уничтожили пять дронов: четыре — в Ростовской области, еще один — в Белгородской.

В Ростовской области за ночь сбили три беспилотника
В Ростовской области за ночь сбили три беспилотника

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Ростовская область беспилотники Василий Голубев Украина
Материалы по теме
Над Мордовией перехватили украинский беспилотник
Политика
В Поволжье сбили второй за день украинский беспилотник
Политика
Над Белгородом сбили три украинских беспилотника
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 17 апр, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 17 апр, 16:37
Информатор пожаловался конгрессу на Белый дом из-за ситуации в Нигере Политика, 03:14
В Ростовской области за ночь сбили три беспилотника Политика, 03:01
Названы профессии, в которых больше всего обеспокоены заменой человека ИИ Технологии и медиа, 03:00
NYT узнала, почему удар Израиля вызвал гнев США Политика, 02:38
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности во второй раз за ночь Политика, 02:34
Посольство Китая обвинило США в дезинформации о военной помощи России Политика, 02:01
«24 канал» сообщил о взрывах в Киевской области Политика, 01:55
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Жители в Оренбургской области рассказали, как сами строили дамбу Общество, 01:40
Стали известны все полуфинальные пары Лиги чемпионов Спорт, 01:23
Спикер конгресса предложил Трампу роль посредника для России и Украины Политика, 01:19
«Реал» в серии пенальти победил «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал ЛЧ Спорт, 00:56
Священника и военного арестовали по делу об убийствах под Белгородом Общество, 00:55
Мэрия Белгорода объявила об опасности атаки беспилотников Политика, 00:44
В США заблокировали попытку импичмента министра внутренней безопасности Политика, 00:40