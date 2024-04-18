В Ростовской области за ночь сбили три беспилотника
Система ПВО уничтожила три беспилотника в небе над районом Каменск-Шахтинский в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.
По его словам, дроны сбили около 2:00 мск. Последствия на земле уточняются.
С начала российской военной операции на Украине приграничные области регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.
В ночь на 12 апреля Голубев сообщил, что в Новошахтинске сбили четыре беспилотника. Он добавил, что пострадавших и повреждений объектов нет. Средства ПВО работали в районе города чуть меньше часа.
Позже Минобороны сообщило, что за ночь системы противовоздушной обороны уничтожили пять дронов: четыре — в Ростовской области, еще один — в Белгородской.
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