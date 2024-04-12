Минобороны: ПВО сбили четыре дрона в Ростовской области и один — в Белгородской

За ночь над двумя регионами России сбили пять беспилотников

В ночь на 12 апреля системы ПВО уничтожили пять беспилотников: четыре в Ростовской области и еще один — в Белгородской, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, дроны были самолетного типа.

Губернатор Ростовской области Василий Гусев сообщил об отражении атаки беспилотников близ города Новошахтинска. Он уточнил, что средства ПВО уничтожили четыре аппарата, по предварительным данным, пострадавших и повреждений объектов нет.

Власти Белгородской области об атаке не сообщили.

С начала российской военной операции на Украине приграничные области регулярно попадают под обстрелы и становятся целями атаки беспилотников.

Вечером 11 апреля в селе Кукуевка в Белгородской области дрон-камикадзе атаковал автомобиль «КАМАЗ». Во время нападения он находился в поле. В результате взрыва машина загорелась, водитель не пострадал.