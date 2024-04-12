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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области сбили четыре беспилотника

Голубев: в Новошахтинске сбили четыре беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине

В городе Новошахтинске Ростовской области силы ПВО сбили четыре беспилотника, сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и повреждений объектов нет, но информация в настоящий момент еще уточняется. Средства ПВО работали в районе Новошахтинска чуть меньше часа.

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Фото:Global Look Press

В марте Голубев сообщил, что над регионом уничтожили три дрона, которые направлялись в сторону Новошахтинска. Минобороны отчиталось о 65 сбитых беспилотниках за ночь над шестью российскими регионами, но Ростовскую область не упомянуло.

С начала российской военной операции на Украине приграничные области регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

В ночь на 25 марта военные перехватили над Ростовской областью 11 дронов. Тогда Голубев сообщил о пожаре на одной из крупнейших тепловых электростанций юга России — трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС, из-за чего автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ. Он не уточнил причины возгорания.

В Ростовской области сбили четыре беспилотника
В Ростовской области сбили четыре беспилотника

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Теги
Украина беспилотники Ростовская область Василий Голубев
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