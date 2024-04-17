 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Наводнения в России ,  
0 

Как выглядит построенная жителями в Оренбурге дамба. Видео

Кадры с «несанкционнированной» дамбой в Оренбурге
Сюжет
Наводнения в России

Как выглядит построенная жителями в Оренбурге дамба. Видео
Video

Жители Оренбурга построили насыпную дамбу, которая сдержала воду. Хотя строительные действия были проведены без разрешения властей, чиновники не будут наказывать за возведение преграды, поскольку «насыпь помогла сберечь поселок», сообщили РБК в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Портал Ural56.ru сообщил, что на место строительства дамбы прибыл местный чиновник, попросивший жителей остановиться из-за незаконности их действий. После проверки он положительно оценил само сооружение.

В Оренбурге пик паводка зафиксировали 13 апреля, тогда уровень воды в Урале достиг отметки 1185 см при опасном уровне 930 см. К 14:00 17 апреля уровень воды в реке до 1099 см.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Оренбург дамба Оренбургская область
Материалы по теме
В Оренбургской области за сутки вода отошла от 1 тыс. подтопленных домов
Общество
Оренбургские власти рассказали о помощи бизнесу Орска после наводнения
Политика
Глава МЧС в третий раз с начала паводка вылетел в Оренбургскую область
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 17 апр, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 17 апр, 16:37
В Воронежской области пострадала пенсионерка при падении дрона Политика, 00:02
«Металлург» и «Локомотив» разыграют Кубок Гагарина. Кто фаворит финала Спорт, 00:00
Эксперты сообщили об упавшем интересе инвесторов к российскому госдолгу Финансы, 00:00
Рособрнадзор допустил возможность изменения экзаменов для мигрантов Общество, 00:00
Автобус с хоккеистами слетел в кювет из-за лопнувшего колеса Общество, 17 апр, 23:59
В России выросло число приговоров по делам о госизмене и шпионаже Политика, 17 апр, 23:43
Как выглядит построенная жителями в Оренбурге дамба. Видео Общество, 17 апр, 23:25
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
ПВО сбила над Белгородской областью 14 снарядов из Vampire Политика, 17 апр, 23:23
Оппозиция Грузии выдвинула ультиматум из-за закона об иноагентах. Видео Политика, 17 апр, 23:15
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности Политика, 17 апр, 23:08
ЦАХАЛ сообщила об атаке истребителей по инфраструктуре «Хезболлы» Политика, 17 апр, 23:06
Как Париж и Баку довели свои отношения до отзыва французского посла Политика, 17 апр, 23:00
В Воронеже украинский дрон повредил промышленное здание Политика, 17 апр, 22:25
Байден поддержал раздельные пакеты помощи Израилю и Украине Политика, 17 апр, 22:12