Как выглядит построенная жителями в Оренбурге дамба. Видео
Жители Оренбурга построили насыпную дамбу, которая сдержала воду. Хотя строительные действия были проведены без разрешения властей, чиновники не будут наказывать за возведение преграды, поскольку «насыпь помогла сберечь поселок», сообщили РБК в пресс-службе правительства Оренбургской области.
Портал Ural56.ru сообщил, что на место строительства дамбы прибыл местный чиновник, попросивший жителей остановиться из-за незаконности их действий. После проверки он положительно оценил само сооружение.
В Оренбурге пик паводка зафиксировали 13 апреля, тогда уровень воды в Урале достиг отметки 1185 см при опасном уровне 930 см. К 14:00 17 апреля уровень воды в реке до 1099 см.
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