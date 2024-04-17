Как выглядит построенная жителями в Оренбурге дамба. Видео

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Жители Оренбурга построили насыпную дамбу, которая сдержала воду. Хотя строительные действия были проведены без разрешения властей, чиновники не будут наказывать за возведение преграды, поскольку «насыпь помогла сберечь поселок», сообщили РБК в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Портал Ural56.ru сообщил, что на место строительства дамбы прибыл местный чиновник, попросивший жителей остановиться из-за незаконности их действий. После проверки он положительно оценил само сооружение.

В Оренбурге пик паводка зафиксировали 13 апреля, тогда уровень воды в Урале достиг отметки 1185 см при опасном уровне 930 см. К 14:00 17 апреля уровень воды в реке до 1099 см.