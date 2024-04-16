 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Наводнения в России ,  
0 

В Оренбургской области за сутки вода отошла от 1 тыс. подтопленных домов

За сутки вода ушла с территории 1 тыс. домов в Оренбургской области
Сюжет
Наводнения в России
Фото: orenburg-gov.ru
Фото: orenburg-gov.ru

За последние 24 часа вода ушла с территории 1 тыс. домов и 1,1 тыс. приусадебных участков в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«За сутки освободились от воды 1006 жилых домов и 1127 приусадебных участков в семи населенных пунктах. Подтоплены 347 жилых домов и 424 приусадебных участка в пяти населенных пунктах», — говорится в сообщении.

От воды освободились также два моста в Октябрьском и Новоорском районах. Уровень Урала в Оренбурге упал до 1143 см. В Илеке, наоборот, он повысился до 913 см.

Всего в Оренбургской области за время паводка оказались подтопленными более 14 тыс. домов и почти 23 тыс. приусадебных участков. Из опасных мест вывезли 16,5 тыс. жителей региона, из них почти четверть — дети. Более 1 тыс. человек эвакуировали в пункты временного размещения.

Оренбургский губернатор назвал сроки пика паводка в Илеке
Общество
Укрепление защитной дамбы в Илеке

В начале апреля несколько регионов столкнулись с паводками. Наиболее масштабные последствия наводнения зафиксировали в Оренбургской области, в частности в Орске. 5 апреля там прорвало дамбу, которая защищала город от затопления. Тысячи домов затопило, власти объявили эвакуацию.

В Орске 9 апреля зафиксировали пик паводка. 13 апреля МЧС сообщило, что последствия наводнения в городе ликвидируют 4,5 тыс. человек, работают 979 единиц техники, 256 плавсредств и 16 беспилотников.

Позднее вода пришла в областной центр Оренбург. Пик паводка там зафиксировали 13 апреля. К 16 апреля в городе в зоне наводнения остаются 5,5 тыс. и более 10 тыс. приусадебных участков. Почти 2 тыс. жителей эвакуировали.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Оренбургская область паводок наводнение
Материалы по теме
Оренбургский губернатор назвал сроки пика паводка в Илеке
Общество
В Оренбурге за сутки затопило 2 тыс. домов и участков
Общество
Глава МЧС в третий раз с начала паводка вылетел в Оренбургскую область
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 99,79 (+0,07) Инвестиции, 15 апр, 16:28 Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 93,59 (+0,15) Инвестиции, 15 апр, 16:28
В Дании из-за пожара рухнул драконий шпиль на здании биржи XVII века Инвестиции, 13:00
В российских школах появятся гольф и городошный спорт Общество, 12:55
В Сингапуре разрешили работникам просить четырехдневную рабочую неделю Общество, 12:55
Кремль не увидел изменения позиции Украины по переговорам с Россией Политика, 12:48
Индонезийская рупия упала до минимума за 4 года Инвестиции, 12:47
В Греции зажгли огонь Олимпийских игр 2024 года Спорт, 12:42
Осужденного за взятку, уехавшего в зону спецоперации, освободили от срока Политика, 12:42
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
ФАС возбудила дело в отношении Альфа-Банка из-за рекламы ипотеки Недвижимость, 12:40
«Ашан» опроверг сообщения об уходе с российского рынка Бизнес, 12:39
Мосгорсуд утвердил приговор о восьми годах колонии для Максима Каца Политика, 12:34
Туроператоры не увидели снижения спроса на туры в ОАЭ и Египет Общество, 12:28
FA узнал, что Украина не посоветовалась с США о стамбульских соглашениях Политика, 12:26
Леброн Джеймс и Карри сыграют за сборную США на Олимпиаде Спорт, 12:23
СК завел дело после нападения охранников стройки на журналистов Общество, 12:22