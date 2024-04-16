За сутки вода ушла с территории 1 тыс. домов в Оренбургской области

В Оренбургской области за сутки вода отошла от 1 тыс. подтопленных домов

Фото: orenburg-gov.ru

За последние 24 часа вода ушла с территории 1 тыс. домов и 1,1 тыс. приусадебных участков в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«За сутки освободились от воды 1006 жилых домов и 1127 приусадебных участков в семи населенных пунктах. Подтоплены 347 жилых домов и 424 приусадебных участка в пяти населенных пунктах», — говорится в сообщении.

От воды освободились также два моста в Октябрьском и Новоорском районах. Уровень Урала в Оренбурге упал до 1143 см. В Илеке, наоборот, он повысился до 913 см.

Всего в Оренбургской области за время паводка оказались подтопленными более 14 тыс. домов и почти 23 тыс. приусадебных участков. Из опасных мест вывезли 16,5 тыс. жителей региона, из них почти четверть — дети. Более 1 тыс. человек эвакуировали в пункты временного размещения.

В начале апреля несколько регионов столкнулись с паводками. Наиболее масштабные последствия наводнения зафиксировали в Оренбургской области, в частности в Орске. 5 апреля там прорвало дамбу, которая защищала город от затопления. Тысячи домов затопило, власти объявили эвакуацию.

В Орске 9 апреля зафиксировали пик паводка. 13 апреля МЧС сообщило, что последствия наводнения в городе ликвидируют 4,5 тыс. человек, работают 979 единиц техники, 256 плавсредств и 16 беспилотников.

Позднее вода пришла в областной центр Оренбург. Пик паводка там зафиксировали 13 апреля. К 16 апреля в городе в зоне наводнения остаются 5,5 тыс. и более 10 тыс. приусадебных участков. Почти 2 тыс. жителей эвакуировали.