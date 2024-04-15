Глава МЧС Куренков в третий раз с начала паводка вылетел в Оренбургскую область

Глава МЧС в третий раз с начала паводка вылетел в Оренбургскую область

Александр Куренков (Фото: ТАСС)

Глава российского МЧС Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область в третий раз с начала паводков в регионе, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Министр вылетел в Оренбургскую область из Омска. Куренков посетит город Орск, сильнее других пострадавший от паводка, проверит исполнение ранее выданных поручений, работу комиссий по оценке ущерба и оказание помощи пострадавшим жителям.

Также у Куренкова запланирована встреча с инициативной группой пострадавших от паводка жителей Орска, она пройдет в пункте временного размещения, уточнили в пресс-службе.

В первый раз Куренков приезжал в Оренбургскую область 7 апреля, спустя два дня он повторно посетил регион. Также министр посетил Курганскую и Тюменскую области, где прогнозировали наводнение.

В Оренбургской области в конце марта начались паводки. В начале апреля после прорыва дамбы в Орске ситуация усугубилась. В области ввели режим ЧС регионального масштаба, которому позднее придали федеральный характер.

В Орске 13 апреля уровень воды упал ниже опасной отметки в 700 см, позднее она начала отступать и в Оренбурге. К 06:00 мск 15 апреля уровень воды в реке Урале близ города составлял 1169 см.