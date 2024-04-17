В Воронеже украинский дрон повредил промышленное здание
Средства ПВО и РЭБ подавили в Воронеже украинский беспилотник, после его падения было повреждено промышленное здание, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и подавлен украинский БПЛА самолетного типа», — написал Гусев.
В 21:15 в МЧС поступило сообщение о пожаре в ангаре в районе улице Новосибирской. По данным ведомства, в помещении загорелись пиломатериалы и станки. На месте происшествия работают три расчета пожарной охраны. Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.
После этого в Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотников.
РБК направил запрос в Минобороны.
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