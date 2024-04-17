Юрия Куклачева перевели из реанимации в палату

Куклачева после операции на сердце перевели из реанимации в палату

Юрий Куклачев (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

Народного артиста РСФСР и дрессировщика Юрия Куклачева, которому сделали операцию на сердце после инфаркта, перевели из реанимации в палату, сообщил РБК его представитель.

Артиста госпитализировали 12 апреля после юбилейного концерта по случаю его 75-летия. Его сын рассказал, что артист «просто переусердствовал и почувствовал себя плохо». В конце первого отделения выступления Куклачеву оказали медицинскую помощь, а затем увезли в больницу.

По словам генерального директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного, у дрессировщика диагностировали обширный инфаркт. Куклачеву провели операцию, во время которой ему поставили пять стентов на сердце.

Сам артист рассказал, что врач «буквально вытащил его с того света». «Он запустил мое сердце снова, вычистил всю гадость, которая забила сосуды, и спас мою жизнь», — заявил Куклачев 16 апреля.

Куклачев стал известен благодаря своим номерам с участием домашних кошек, которых он сам дрессировал. В 1990 году власти Москвы выделили артисту помещение под первый в мире театр с участием дрессированных кошек, в 2005 году Театр кошек Куклачева получил статус государственного.