Запашный назвал причину госпитализации Куклачева

Юрий Куклачёв (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

По предварительной информации, у дрессировщика Юрия Куклачева произошел инфаркт, сообщил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в телеграм-канале.

Ранее гендиректор сообщил о госпитализации артиста. По его словам, Куклачеву «стало плохо прямо во время юбилейного шоу». Скорая помощь увезла дрессировщика после первого отделения.

Сын Куклачева заявил, что его отец «просто переусердствовал и выдал все, что хотел, выдал все свои эмоции и почувствовал себя плохо». «Я думаю, что все обойдется... Я сейчас поеду к нему. Он в сознании, он разговаривает, он общается», — добавил сын артиста (цитата по «РИА Новости»).

Юрию Куклачеву сегодня исполнилось 75 лет. Юбилейный концерт артиста «Самый добрый клоун» проходил в «Вегас холле».

Куклачев родился 12 апреля 1949 года.

На протяжении 19 лет, в 1971–1990 годах, он был артистом Союзгосцирка, изначально выступал в качестве клоуна под псевдонимом Василек. В середине 1970-х годов начал исполнять номера с участием домашних кошек, которых сам дрессировал.

В 1990 году власти Москвы выделили Куклачеву помещение под первый в мире театр с участием дрессированных кошек. Спустя 15 лет Театр кошек Куклачева получил статус государственного.