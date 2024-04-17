Мосгорсуд отклонил две апелляции Квачкова на штрафы за дискредитацию армии

Суд отклонил две апелляции Квачкова на штрафы за дискредитацию армии

Владимир Квачков (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Московский городской суд отклонил две апелляции по делу отставного полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Вооруженных сил России Владимира Квачкова, которого дважды обвинили в дискредитации армии.

17 апреля рассматривались апелляции на решения двух судов.

«Суд оставил постановление Дорогомиловского районного суда города Москвы о назначении Квачкову Владимиру Васильевичу административного наказания в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб. без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения», — сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Дорогомиловский суд оштрафовал Квачкова в декабре 2023 года.

Также 17 апреля суд отклонил жалобу на решение Тверского районного суда города Москвы, которое было принято в августе 2023 года. Тогда экс-полковника оштрафовали на 40 тыс. руб.

В обоих случаях бывшего военного обвинили в дискредитации российских Вооруженных сил — ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее Квачков дал несколько интервью, где в том числе говорил о ситуации на Украине, а также участвовал в политических передачах на YouTube, выступая с критикой хода военных действий.