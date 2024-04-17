Суд отклонил две апелляции Квачкова на штрафы за дискредитацию армии
Московский городской суд отклонил две апелляции по делу отставного полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Вооруженных сил России Владимира Квачкова, которого дважды обвинили в дискредитации армии.
17 апреля рассматривались апелляции на решения двух судов.
«Суд оставил постановление Дорогомиловского районного суда города Москвы о назначении Квачкову Владимиру Васильевичу административного наказания в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб. без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения», — сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.
Дорогомиловский суд оштрафовал Квачкова в декабре 2023 года.
Также 17 апреля суд отклонил жалобу на решение Тверского районного суда города Москвы, которое было принято в августе 2023 года. Тогда экс-полковника оштрафовали на 40 тыс. руб.
В обоих случаях бывшего военного обвинили в дискредитации российских Вооруженных сил — ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях.
Ранее Квачков дал несколько интервью, где в том числе говорил о ситуации на Украине, а также участвовал в политических передачах на YouTube, выступая с критикой хода военных действий.
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