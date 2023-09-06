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Суд запретил Квачкову ходить на массовые мероприятия до 2029 года

Суд установил за Квачковым надзор и запретил ходить на мероприятия до 2029 года
МВД вновь попросило установить административный надзор за Квачковым, суд согласился. Вышедший на свободу в 2019 году Квачков уже был под надзором до этого февраля, но его досрочно сняли. В августе его оштрафовали за дискредитацию
Владимир Квачков
Владимир Квачков (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Дорогомиловский суд Москвы вновь установил административный надзор за отставным полковником ГРУ Владимиром Квачковым, а также запретил участвовать в массовых мероприятиях до 2029 года. Об этом сообщила пресс-служба судов города.

О такой мере просило МВД. Надзор вводится до срока погашения судимости. «Квачкову установлены ограничения в виде обязательной явки в отдел МВД раз в месяц, запрета на посещение и участие в массовых мероприятиях до 2029 года», — сообщили в пресс-службе.

В 2013 году Квачкова приговорили к 13 годам колонии строгого режима, но позднее Верховный суд смягчил ему наказание до восьми лет. Его обвиняли в подготовке к организации вооруженного мятежа (ч. 1 ст. 30, ст. 279 УК), содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК) и незаконном хранении оружия (ч. 2 ст. 222 УК). В 2005 году Квачкова подозревали в покушении на возглавлявшего тогда компанию РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса, но его оправдали присяжные.

В августе 2017 года Приволжский окружной военный суд приговорил Квачкова к году и шести месяцам строгого режима, он был признан виновным в возбуждении ненависти либо вражды. Дело было связано с размещенным в Сети видеообращением отставного полковника, в котором нашли признаки побуждения к действиям, направленным на насильственный захват власти. С учетом предыдущего приговора Квачков должен был провести в колонии два года, но в феврале 2019 года его освободили от наказания из-за частичной декриминализации статьи. Он вышел на свободу.

В 2020 году МВД попросило установить за Квачковым административный надзор на три года и суд согласился, однако в феврале этого года Квачков обратился в инстанцию с просьбой досрочно снять его, поскольку истекло более половины срока и нарушений он не допускал. Суд его удовлетворил.

В августе Тверской суд оштрафовал отставного полковника за дискредитацию армии на 40 тыс. руб. До этого Квачков дал несколько интервью, где в том числе говорил о ситуации на Украине, а также участвовал в политических передачах на YouTube, выступая с критикой хода военных действий.
 

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Владимир Квачков надзор
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Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу
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