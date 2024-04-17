Борисов назвал сроки запуска следующей «Ангары» с Восточного
Старт модернизированной ракеты «Ангара-А5М» с космодрома Восточный состоится в 2027 году, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на совещании президента России Владимира Путина с правительством. Об этом сообщает ТАСС.
«Модернизированная «Ангара» создается с перспективой запуска пилотируемых кораблей. Она должная стать основным средством выведения на целевые орбиты <...> модулей создаваемой Российской орбитальной станции», — заявил Борисов.
Глава «Роскосмоса» добавил, что госкорпорация собирает для ракеты маршевый двигатель РД-191М с увеличенной на 10% тягой. Первый запуск модернизированной «Ангары-А5» совместят с испытаниями нового пилотируемого корабля.
Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5В» с кислородно-водородной третьей ступенью намечен на 2030 год.
Борисов также доложил Путину о ходе пуска ракеты «Ангара-А5» 11 апреля. По словам главы «Роскосмоса», ракета во время испытательного пуска выполнила все поставленные задачи.
Ракету впервые запустили с космодрома Восточный 11 апреля. Это была третья попытка старта, два предыдущих пуска отменили по техническим причинам. С помощью «Ангары-А5» на низкую околоземную орбиту запустили прототип спутника для рекламы из космоса. Группа таких аппаратов сможет формировать в небе логотипы и тексты при перемещении по орбите на высоте 500–600 км.
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