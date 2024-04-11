Тяжелую ракету «Ангара-А5» запустили с Восточного с третьей попытки

С космодрома Восточный с третьей попытки запустили тяжелую ракету «Ангара-А5». Предыдущие два запуска отменила автоматика за несколько секунд до взлета. Это первый запуск тяжелой «Ангары» с Восточного

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

С космодрома Восточный в Амурской области запустили тяжелую ракету «Ангара-А5», следует из трансляции «Роскосмоса», которую показывал РБК.

Ранее Госкомиссия выдала разрешение на запуск ракеты. «Старт «Ангары-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой — 11 апреля в 12:00 мск», — говорилось в ее сообщении.

Это третья попытка запуска за последние три дня. Предыдущие два запуска отменила автоматика из-за различных сбоев. Так, 9 апреля, прозвучала команда «отмена пуска». Запуск отменился автоматически, из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, говорил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. «В этой ситуации предусмотрен слив топлива», — добавлял он.

Второй раз ракету пытались запустить 10 апреля, но за несколько минут снова прошла команда на отмену пуска. На этот раз «выявилась новая техническая неполадка», рассказывал Юрий Борисов. После анализа телеметрии причиной назвали сбой в системе контроля запуска двигателя. При этом на ракете не нашли «необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты». Отмены запусков по техническим причинам Борисов назвал «рядовым явлением».

Запуски ракеты «Ангара» можно назвать «летными испытаниями ракетоносителя», говорил РБК научный журналист Михаил Котов. «Это значит, что ракета проходит испытания, связанные с тем, что она первый раз запускается. Да и в принципе ракета «Ангара» еще не завершила свой этап летно-конструкторских испытаний, поэтому какие-то переносы, автоматические отмены, это часть норм», — добавлял он. Он указывал, что отмены пусков это лучше, чем авария, во время которой можно потерять ракету.