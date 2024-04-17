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Наводнения в России ,  
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Путин потребовал вовремя и без пауз оценивать ущерб от паводков

Путин: комиссии должны оценивать урон от паводков без задержек, едва сойдет вода
Сюжет
Наводнения в России
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Комиссии должны оценивать ущерб от паводков в российских регионах немедленно и без задержек, сразу же после ухода воды, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Заслушав доклад главы Минстроя Ирека Файзуллина, президент сказал: «Установленным порядком нужно вовремя организовать работу по оценке ущерба. <...> Вовремя! Чтобы без пауз. Вода уходит — сразу комиссии должны работать», — подчеркнул президент (цитата по ТАСС).

«Есть, Владимир Владимирович», — ответил главе государства министр.

В Тюменской области начали эвакуацию 14 населенных пунктов из-за паводка
Общество
Фото:ГУ МЧС по Тюменской области

Путин также отметил, что, когда вода будет сходить, он проведет совещание с главами пострадавших муниципалитетов. На нем будут обсуждаться вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры и жилья, уточнил он.

Паводки в российских регионах начались в конце марта. От наводнений пострадали Курганская, Оренбургская, Тюменская и другие области, по всей стране эвакуировали тысячи человек. В Оренбуржье вода начала отступать, сейчас она приближается к населенным пунктам Тюменской области.

По словам главы МЧС Александра Куренкова, причиной масштабных паводков стали большое количество снега, резкое потепление и обильные осадки. Он назвал наводнения этого года рекордными за последние десятилетия.

Точный ущерб от паводков пока неизвестен. Губернатор наиболее пострадавшей от них Оренбургской области Денис Паслер предварительно оценил урон региону в 40 млрд руб.

Путин потребовал вовремя и без пауз оценивать ущерб от паводков
Путин потребовал вовремя и без пауз оценивать ущерб от паводков

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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