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Наводнения в России ,  
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Минстрой пообещал замедлить рост цен на стройматериалы из-за паводков

Минстрой пообещал замедлить рост цен на стройматериалы из-за паводков
Сюжет
Наводнения в России
Глава Минстроя заявил о необходимости сдержать рост цен на стройматериалы. По его словам, для восстановления жилья после паводков потребуется много ресурсов. Этим займутся формируемые «группы подрядных организаций»
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Минстрой, Минпромторг и ФАС проработают вопрос о сдерживании цен на строительные материалы в связи с паводками в России, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе совещания по видео-конференц-связи с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Стоит задача перед нами тоже, и мы ее обсудим, Владимир Владимирович, с Минпромторгом и ФАСом притормозить рост цен, все-таки большое количество ресурсов понадобится — это обои, цемент и так далее, газовые, электрические счетчики — чтобы это не подорожало», — сказал он.

Уровень воды у Оренбурга поставил новый рекорд
Общество
Фото:Мария Лисицына / РБК

В Оренбургской области с 4 апреля действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводков, позднее ему придали федеральный статус. В Орске прорвало дамбу из-за подъема уровня воды в реке Урал. По состоянию на 11 апреля он достиг 1090 см при критической отметке 930 см. В Оренбурге подтоплены 4763 приусадебных участка и 2537 домов, эвакуированы 1332 жителя, в том числе 136 детей.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер предварительно оценил ущерб от паводков в сумму более 40 млрд руб. По его словам, ситуация с наводнением в Оренбурге наиболее неблагоприятная, а обстановка в Орске стабилизировалась. МЧС доставило в регион 3 км водоналивных дамб для снижения последствий паводка и защиты от воды домов и построек.

Минстрой пообещал замедлить рост цен на стройматериалы из-за паводков
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Оренбургская область Минстрой Ирек Файзуллин стройматериалы рост цен
Материалы по теме
Уровень воды у Оренбурга поставил новый рекорд
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