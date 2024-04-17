В Тюменской области начали эвакуацию 14 населенных пунктов из-за паводка
Из-за подъема воды в реке Ишим началась эвакуация нескольких населенных пунктов Ишимского района Тюменской области, сообщает пресс-служба администрации района. С собой нужно взять документы, лекарства и вещи.
С 9:00 (7:00 мск) проходит эвакуация жителей поселков Плодопитомник, Дом Отдыха, Детский санаторий и Детский дом 29; сел Боровое, Плешково и Клепиково, а также деревень Синицына, Симаново, Заворохино, Большой Остров, Кошкарагай, Налимова и Макарова.
С 8 апреля в Тюменской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Региональное правительство накануне, 16 апреля, предупредило о критическом подъеме воды в Ишиме. Тогда уровень воды у села Ильинка вырос до 808 см, при опасном — 800 см.
В конце марта ряд регионов столкнулся с паводками. По словам главы МЧС Александра Куренкова, причиной этого стали большое количество снега, резкое потепление и обильные осадки.
Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Оренбургской области, где действует режим ЧС федерального характера. Там из-за подъема уровня воды в Урале в Орске прорвало насыпную дамбу, затопило около 6 тыс. домов.
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