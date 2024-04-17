 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Наводнения в России ,  
0 

В Тюменской области начали эвакуацию 14 населенных пунктов из-за паводка

Жителей 14 населенных пунктов Тюменской области эвакуируют из-за паводка
Сюжет
Наводнения в России
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Из-за подъема воды в реке Ишим началась эвакуация нескольких населенных пунктов Ишимского района Тюменской области, сообщает пресс-служба администрации района. С собой нужно взять документы, лекарства и вещи.

С 9:00 (7:00 мск) проходит эвакуация жителей поселков Плодопитомник, Дом Отдыха, Детский санаторий и Детский дом 29; сел Боровое, Плешково и Клепиково, а также деревень Синицына, Симаново, Заворохино, Большой Остров, Кошкарагай, Налимова и Макарова.

Жителей Ишима призвали эвакуироваться из-за критического подъема воды
Общество
Ишим во время паводка 2017 года

С 8 апреля в Тюменской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Региональное правительство накануне, 16 апреля, предупредило о критическом подъеме воды в Ишиме. Тогда уровень воды у села Ильинка вырос до 808 см, при опасном — 800 см.

В конце марта ряд регионов столкнулся с паводками. По словам главы МЧС Александра Куренкова, причиной этого стали большое количество снега, резкое потепление и обильные осадки.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Оренбургской области, где действует режим ЧС федерального характера. Там из-за подъема уровня воды в Урале в Орске прорвало насыпную дамбу, затопило около 6 тыс. домов.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Ишим Тюменская область эвакуация паводок
Материалы по теме
Жителей пяти деревень в Тюменской области призвали эвакуироваться
Политика
Тюменский губернатор обратился к жителям и объявил о начале эвакуации
Общество
В трех селах Тюменской области объявили эвакуацию из-за паводка
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 99,93 (+0,14) Инвестиции, 16 апр, 16:41 Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 94,07 (+0,49) Инвестиции, 16 апр, 16:41
Шойгу показали боевых роботов Политика, 08:44
Орбан обвинил руководство ЕС в политическом шантаже и призвал к отставке Политика, 08:40
Царукян оценил правдивость слов футболистов о скромных тратах на жизнь Спорт, 08:38
Как нанять лучшего руководителя отдела продаж, не обещая ₽300 тыс. Pro, 08:22
Овечкин вывел «Вашингтон» в плей-офф НХЛ с худшей разницей века Спорт, 08:14
В Тюменской области начали эвакуацию 14 населенных пунктов из-за паводка Общество, 08:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:03
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Турция впервые вошла в тройку покупателей российских пиломатериалов Бизнес, 08:00
Часть крупных банков Китая перестали принимать платежи из России Бизнес, 07:55
В Крыму перекрыли движение на участке дороги Джанкой — Феодосия Политика, 07:48
Число эвакуированных из-за паводков в Казахстане превысило 116 тыс. Общество, 07:43
Боец UFC Царукян назвал свой гонорар за бой против Оливейры Спорт, 07:33
Боец UFC Царукян: «Вдруг какой-то идиот достает палец и сует в глаз» Спорт, 07:33
Российские десантники взяли в плен четверых солдат ВСУ в Донбассе Политика, 07:18