Оренбургский губернатор назвал сроки пика паводка в Илеке
В селе Илек Оренбургской области пик паводка ожидается во второй половине этой недели, сообщил журналистам губернатор региона Денис Паслер, передает ТАСС.
Село расположено в 128 км к западу от Оренбурга, недалеко от границы России с Казахстаном. По данным переписи 2021 года, там проживают 10,1 тыс. человек.
Ранее пресс-служба правительства области писала, что уровень воды в Урале у Илека с утра поднялся на 4 см, до 905 см (на 14:00 мск). «Это на 15 см выше опасной отметки. По информации Росгидромета, вода продолжает прибывать», — уточнили там. Высота дамбы была увеличена с 9 до 11 м.
Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии пришелся на район Старого города, жителей эвакуировали. 7 апреля в Оренбургской области из-за паводков ввели режим ЧС федерального характера. Власти Орска смогли засыпать дамбу 11 апреля.
Оренбург также серьезно пострадал из-за паводка. В городе к 06:00 мск 15 апреля оставались подтопленными 10,6 тыс. приусадебных участков и 5,5 тыс. домов, из них 55 — многоквартирные.
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