В Орске начали дезинфекцию после паводков

Район Старого города в Орске (Фото: Сергей Никифоров / РИА Новости)

В Орске после затоплений из-за паводков начали дезинфекцию городских объектов, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.15 апреля начнется полноценная работа по уборке и обеззараживанию Орска, подтвердил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, передает ТАСС.

Video

«Учреждения Роспотребнадзора в Оренбургской области приступили к дезинфекции территорий социальных объектов города Орска, которые освободились от паводковой воды», — говорится в сообщении.

Планируется обработать 26 объектов — семь медицинских и 19 образовательных организаций.

Паводки в населенных пунктах Оренбургской области произошли в начале апреля. В Орске были зафиксированы наиболее серьезные последствия наводнения. 5 апреля в городе прорвало дамбу, подтопленными оказались свыше 7 тыс. домов и приусадебных участков. Местных жителей эвакуировали.

Пик наводнения в городе прошел 9 апреля, и вода начала убывать. По данным на 13 апреля, уровень воды в реке Урал у Орска составил 699 см, то есть упал ниже опасной отметки (700 см).