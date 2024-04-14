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Наводнения в России ,  
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В Орске начали дезинфекцию после паводков

Роспотребнадзор начал дезинфекцию городских объектов после паводков в Орске
Сюжет
Наводнения в России
Район Старого города в Орске
Район Старого города в Орске (Фото: Сергей Никифоров / РИА Новости)

В Орске после затоплений из-за паводков начали дезинфекцию городских объектов, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.15 апреля начнется полноценная работа по уборке и обеззараживанию Орска, подтвердил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, передает ТАСС.

В Орске начали дезинфекцию после паводков
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«Учреждения Роспотребнадзора в Оренбургской области приступили к дезинфекции территорий социальных объектов города Орска, которые освободились от паводковой воды», — говорится в сообщении.

Планируется обработать 26 объектов — семь медицинских и 19 образовательных организаций.

Последствия прорыва дамбы в Орске. Фотогалерея
Фотогалерея 
Фото:Сергей Пузырев / ТАСС

Паводки в населенных пунктах Оренбургской области произошли в начале апреля. В Орске были зафиксированы наиболее серьезные последствия наводнения. 5 апреля в городе прорвало дамбу, подтопленными оказались свыше 7 тыс. домов и приусадебных участков. Местных жителей эвакуировали.

Пик наводнения в городе прошел 9 апреля, и вода начала убывать. По данным на 13 апреля, уровень воды в реке Урал у Орска составил 699 см, то есть упал ниже опасной отметки (700 см).

В Орске начали дезинфекцию после паводков
В Орске начали дезинфекцию после паводков

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Теги
Оренбургская область паводки затопления город Орск дезинфекция Роспотребнадзор
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