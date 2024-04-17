Шойгу опробовал новую легкую бронированную машину

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Министр обороны России Сергей Шойгу прокатился на новом легком бронеавтомобиле на месте водителя, сообщило военное ведомство в телеграм-канале.

Такие автомобили предназначены для спецподразделений войск, чтобы перевозить личный состав и выполнять боевые задачи с помощью установленного на них стрелкового вооружения, уточнили в ведомстве.

Министру также показали более 30 перспективных образцов вооружения, в том числе боевые роботы. Во время осмотра техники Шойгу поручил максимально упростить приемку перспективного вооружения, если оно прошло испытания в зоне военной операции.

Президент Владимир Путин в декабре 2023 года назвал одной из главных задач своевременное снабжение войск в зоне военной операции всем необходимым. Он также подчеркнул, что нужно разрабатывать и выпускать перспективные виды вооружений.

В начале февраля Шойгу заявил, что Вооруженные силы продолжат получать современное оружие, в том числе основанное на технологиях искусственного интеллекта. Усилия будут сосредоточены на снабжении войск, которые участвуют в военной операции, подчеркнул он.