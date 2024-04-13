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Токаев отменил международный форум в Астане из-за наводнений и экономии

Президент Казахстана Токаев отменил летний международный форум из-за паводков
Токаев решил отменить международный форум в Астане, запланированный на 13–14 июня, в связи с наводнениями и необходимостью сэкономить средства для ликвидации последствий

Фото: Турар Казангапов / Reuters
Фото: Турар Казангапов / Reuters
Фото: Турар Казангапов / Reuters
Фото: Турар Казангапов / Reuters
Фото: Турар Казангапов / Reuters
Фото: Турар Казангапов / Reuters
Фото: Турар Казангапов / Reuters
Фото: Турар Казангапов / Reuters
Фото: Турар Казангапов / Reuters
Фото: Турар Казангапов / Reuters
Фото: Турар Казангапов / Reuters
Фото: Турар Казангапов / Reuters
Фото: Турар Казангапов / Reuters
Фото: Турар Казангапов / Reuters
Фото: Турар Казангапов / Reuters
Фото: Турар Казангапов / Reuters
Фото: Турар Казангапов / Reuters
Фото: Турар Казангапов / Reuters
Фото: Турар Казангапов / Reuters
Фото: Турар Казангапов / Reuters
Фото: Турар Казангапов / Reuters

Международный форум «Астана» отменяется в связи с наводнением в Казахстане, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в X.

«В связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны мною принято решение отменить проведение Международного форума «Астана» 13–14 июня этого года», — написал он.

«Надеюсь, приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к данному решению. Международный форум «Астана» возобновит работу в 2025 году», — добавил Токаев.

Международный форум «Астана» в 2023 году прошел 8–9 июня, в нем приняли участие более 5 тыс. делегатов из более чем 50 стран, в том числе эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, президент Киргизии Садыр Жапаров, гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, делегация от ООН и др.

Основными темами мероприятия, как и в прошлом году, должны были стать: внешняя политика и международная безопасность, международное развитие и устойчивость, энергетика и изменение климата, экономика и финансы.

Казахстан назвал некорректными слова о своем влиянии на паводки в России
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

В Казахстане из-за паводков объявили режим ЧС в десяти областях. Токаев назвал наводнение самым крупным стихийным бедствием за 80 лет.

В России от паводков пострадали Оренбургская область, в частности Орск, где прорвало дамбу и затопило более 6 тыс. домов, и Оренбург (там уровень воды продолжает расти, превысив опасную отметку). В Курганской области затопило 269 домов, губернатор Вадим Шумков предупреждает, что под угрозой затопления оказался центральный район Кургана. Всего, по данным МЧС на утро 13 апреля, в 39 российских субъектах остаются подтопленными более 12 700 жилых домов и 22 тыс. приусадебных участков.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Казахстан Касым-Жомарт Токаев международный форум Астана
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