Токаев поручил отменить крупные мероприятия в Казахстане из-за паводков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий из-за сложной ситуации с паводками и в целях экономии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Токаев также отметил, что будут сокращены расходы на Всемирные игры кочевников и бюджет участия Казахстана во Всемирной выставке в Токио.
«У нас не хватает системы раннего предупреждения подобного рода бедствий и соответствующих специалистов. Сейчас буквально на ходу принято решение о подготовке гидротехников», — подчеркнул Токаев, указав на необходимость извлечения уроков всеми государственными органами от последствий паводков.
16 апреля Токаев посетил Северо-Казахстанскую область страны для оценки последствий паводка и встретился с эвакуированными жителями региона. Президент Казахстана также облетел подтопленные территории в Костанайской области и ознакомился с паводковой ситуацией.
Ранее Токаев отменил международный форум «Астана» в связи в наводнением в Казахстане. Он пояснил, что решение было принято в том числе в целях экономии средств.
В стране из-за паводков объявили режим ЧС в десяти областях. Токаев назвал наводнение самым крупным стихийным бедствием за 80 лет.
В Костанайской области из 492 сел больше всего от наводнения пострадали 11 населенных пунктов. Подтопленным остается 51 дом. Коме того, размыты четыре моста, семь участков дорог, повреждено 1414 опор линий электропередачи. В результате возникли временные проблемы с электроснабжением в 13 населенных пунктах.
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