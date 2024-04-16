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Токаев поручил отменить крупные мероприятия в Казахстане из-за паводков

Токаев поручил отменить крупные мероприятия в Казахстане из-за паводков
Фото: Медет Медвесов / ТАСС
Фото: Медет Медвесов / ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий из-за сложной ситуации с паводками и в целях экономии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Токаев также отметил, что будут сокращены расходы на Всемирные игры кочевников и бюджет участия Казахстана во Всемирной выставке в Токио.

«У нас не хватает системы раннего предупреждения подобного рода бедствий и соответствующих специалистов. Сейчас буквально на ходу принято решение о подготовке гидротехников», — подчеркнул Токаев, указав на необходимость извлечения уроков всеми государственными органами от последствий паводков.

16 апреля Токаев посетил Северо-Казахстанскую область страны для оценки последствий паводка и встретился с эвакуированными жителями региона. Президент Казахстана также облетел подтопленные территории в Костанайской области и ознакомился с паводковой ситуацией.

Токаев отменил международный форум в Астане из-за наводнений и экономии
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Ранее Токаев отменил международный форум «Астана» в связи в наводнением в Казахстане. Он пояснил, что решение было принято в том числе в целях экономии средств.

В стране из-за паводков объявили режим ЧС в десяти областях. Токаев назвал наводнение самым крупным стихийным бедствием за 80 лет.

В Костанайской области из 492 сел больше всего от наводнения пострадали 11 населенных пунктов. Подтопленным остается 51 дом. Коме того, размыты четыре моста, семь участков дорог, повреждено 1414 опор линий электропередачи. В результате возникли временные проблемы с электроснабжением в 13 населенных пунктах.

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Теги
Казахстан Касым-Жомарт Токаев паводки мероприятия наводнения
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