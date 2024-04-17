Российские десантники взяли в плен четверых солдат ВСУ в Донбассе

Группа российских десантников захватила в плен четверых украинских военных на артемовском направлении в Донбассе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

Военнослужащих ВСУ взяли в плен десантники Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. В Минобороны назвали группу военных одной из «самых результативных снайперских групп российской армии».

Данные о том, что в этом районе действует снайпер ВСУ, были получены от разведки, уточнило ведомство. В ходе боя российские военные ликвидировали «опытного снайпера» одного из спецподразделений ВСУ и его группу прикрытия, состоявшую из семи человек.

Для эвакуации своих бойцов противник направил группу из четырех военнослужащих. Два российских десантника с группой прикрытия устроили на них засаду. В итоге всю группу военных ВСУ удалось захватить в плен.

Минобороны 13 апреля сообщило, что на авдеевском направлении в ДНР сдались в плен девять украинских десантников десантного взвода элитной бригады ВСУ. Ведомство утверждает, что украинские военнослужащие сложили оружие в районе села Водяное. Минобороны отчиталось о взятии его под контроль 5 апреля.

По данным ведомства, только за неделю с 6 по 12 апреля в плен России сдался 21 украинский военнослужащий. На предыдущей неделе — с 31 марта по 5 апреля — в плен попали семь украинских военных.