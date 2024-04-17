Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли

Крымский мост временно закрыли для движения автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канеле, где публикуется оперативная информация о ситуации на переправе.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причина ограничения движения по мосту не уточняется.

Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог. В частности, днем 15 апреля воздушную тревогу объявили в Севастополе. Одновременно с этим перекрыли Крымский мост.

С двух сторон перед ним образовались пробки. Со стороны Тамани встали 290 автомобилей, со стороны Керчи — 308 машин. Спустя примерно два часа движение восстановили.