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Военная операция на Украине ,  
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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли
Сюжет
Военная операция на Украине

Крымский мост временно закрыли для движения автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канеле, где публикуется оперативная информация о ситуации на переправе.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причина ограничения движения по мосту не уточняется.

Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог. В частности, днем 15 апреля воздушную тревогу объявили в Севастополе. Одновременно с этим перекрыли Крымский мост. 

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

С двух сторон перед ним образовались пробки. Со стороны Тамани встали 290 автомобилей, со стороны Керчи — 308 машин. Спустя примерно два часа движение восстановили.

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли

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Крымский мост Крым ограничение движения
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