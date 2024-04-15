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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе объявили воздушную тревогу

Развожаев: в Севастополе объявили воздушную тревогу
Сюжет
Военная операция на Украине
Виды Севастополя
Виды Севастополя (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал Развожаев.

Крымский мост временно закрыли для движения автомобилей, сообщается в телеграм-канале с оперативной информацией о ситуации на мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Утром Развожаев предупредил, что примерно до 11:30 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес флот будет проводить тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) со стрельбой. Он подчеркнул, что «в городе все спокойно».

Развожаев заявил о прямых попаданиях по трем жилым домам в Севастополе
Политика
Михаила Развожаев (в центре)

С начала российской военной операции на Украине населенные пункты Крыма неоднократно подвергались атакам со стороны ВСУ. На полуострове периодически объявляют воздушную тревогу, срабатывает система ПВО.

Развожаев 24 марта заявил об отражении военными самой массированной атаки на Севастополь за последнее время. Из-за попадания осколка ракеты в один из домов погиб 65-летний мужчина. От осколков также пострадали четыре человека. В некоторых домах в центре города выбило стекла.

В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу

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Теги
Персоны
Севастополь Михаил Развожаев Воздушная тревога Крымский мост
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Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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