В Севастополе объявили воздушную тревогу

Виды Севастополя (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал Развожаев.

Крымский мост временно закрыли для движения автомобилей, сообщается в телеграм-канале с оперативной информацией о ситуации на мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Утром Развожаев предупредил, что примерно до 11:30 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес флот будет проводить тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) со стрельбой. Он подчеркнул, что «в городе все спокойно».

С начала российской военной операции на Украине населенные пункты Крыма неоднократно подвергались атакам со стороны ВСУ. На полуострове периодически объявляют воздушную тревогу, срабатывает система ПВО.

Развожаев 24 марта заявил об отражении военными самой массированной атаки на Севастополь за последнее время. Из-за попадания осколка ракеты в один из домов погиб 65-летний мужчина. От осколков также пострадали четыре человека. В некоторых домах в центре города выбило стекла.