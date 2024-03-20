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Глава Rheinmetall предложил создать в Европе аналог «Железного купола»

Глава Rheinmetall предложил создать в Европе аналог ПВО Израиля «Железный купол»
Глава оборонного концерна рассказал, что Европе нужна система ПВО малой дальности, подобная израильскому «Железному куполу». Rheinmetall выпускает системы Skyranger 30, которые могут использоваться на малой дальности и против БПЛА
Фото: Philipp Schulze / Global Look Press
Фото: Philipp Schulze / Global Look Press

В Европе можно было бы создать свою систему противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности, аналогичную израильской системе «Железный купол». С такой идеей выступил Армин Паппергер, глава крупнейшего производителя вооружений в регионе, немецкого концерна Rheinmetall.

В разговоре с британской газетой Financial Times (FT) Паппергер сказал, что ПВО малой дальности — это «то, что они хотят создать в Европе», указав на один из аспектов координируемой Германией инициативы «Небесный щит» (Sky Shield Initiative).

«Я также думаю, что это хорошая идея — иметь европейское решение, подобное «Железному куполу», — добавил он.

«Железный купол» — тактическая система ПВО с дальностью до 70 км. Ее применяют для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 50 до 200 км. Израиль использует ее с 2011 года.

Цель инициативы «Небесный щит» — укрепление интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (ПРО) НАТО путем содействия приобретению и интеграции таких систем европейскими странами (в ней около двух десятков государств-участников).

FT отмечает, что интеграция систем ПВО и ПРО перечислена в списке из 22 приоритетов оборонного потенциала ЕС, причем новые системы должны быть совместимы с существующими средствами НАТО.

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Фото:Fabian Bimmer / Getty Images

В феврале Rheinmetall сообщил о договоренности с бундесвером о поставках мобильной системы ПВО Skyranger 30 (для Германии будут вооружены ракетами Stinger, которые возможно заменить на другие). Стоимость контракта — €600 млн, будут поставлены прототип (до конца текущего года) и 18 серийных машин, предусмотрена опция добавочных поставок еще 30 систем. Отмечается, что они особенно эффективны против беспилотников.

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В начале этого года, отмечал концерн, ему и партнерам-подрядчикам немецкие вооруженные силы поручили разработать систему ПВО малой и сверхмалой дальности (NNbS) ключевым компонентом которой будет Skyranger 30. Они также включены в инициативу «Небесный щит».

Интерес к этой системе также проявили в Австрии, Венгрии, Литве и других странах.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Rheinmetall ПВО Европа Израиль
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