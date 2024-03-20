Глава Rheinmetall предложил создать в Европе аналог «Железного купола»

Глава оборонного концерна рассказал, что Европе нужна система ПВО малой дальности, подобная израильскому «Железному куполу». Rheinmetall выпускает системы Skyranger 30, которые могут использоваться на малой дальности и против БПЛА

Фото: Philipp Schulze / Global Look Press

В Европе можно было бы создать свою систему противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности, аналогичную израильской системе «Железный купол». С такой идеей выступил Армин Паппергер, глава крупнейшего производителя вооружений в регионе, немецкого концерна Rheinmetall.

В разговоре с британской газетой Financial Times (FT) Паппергер сказал, что ПВО малой дальности — это «то, что они хотят создать в Европе», указав на один из аспектов координируемой Германией инициативы «Небесный щит» (Sky Shield Initiative).

«Я также думаю, что это хорошая идея — иметь европейское решение, подобное «Железному куполу», — добавил он.

«Железный купол» — тактическая система ПВО с дальностью до 70 км. Ее применяют для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 50 до 200 км. Израиль использует ее с 2011 года. Цель инициативы «Небесный щит» — укрепление интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (ПРО) НАТО путем содействия приобретению и интеграции таких систем европейскими странами (в ней около двух десятков государств-участников).

FT отмечает, что интеграция систем ПВО и ПРО перечислена в списке из 22 приоритетов оборонного потенциала ЕС, причем новые системы должны быть совместимы с существующими средствами НАТО.

В феврале Rheinmetall сообщил о договоренности с бундесвером о поставках мобильной системы ПВО Skyranger 30 (для Германии будут вооружены ракетами Stinger, которые возможно заменить на другие). Стоимость контракта — €600 млн, будут поставлены прототип (до конца текущего года) и 18 серийных машин, предусмотрена опция добавочных поставок еще 30 систем. Отмечается, что они особенно эффективны против беспилотников.

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В начале этого года, отмечал концерн, ему и партнерам-подрядчикам немецкие вооруженные силы поручили разработать систему ПВО малой и сверхмалой дальности (NNbS) ключевым компонентом которой будет Skyranger 30. Они также включены в инициативу «Небесный щит».

Интерес к этой системе также проявили в Австрии, Венгрии, Литве и других странах.