Патрушев заявил о проблеме прогнозирования паводков в регионах

Патрушев: недостатки в прогнозах и реагировании привели к ЧС с паводками

В некоторых регионах есть проблемы в организации эффективного прогнозирования и реагирования на ЧС, сообщил Патрушев. По его словам, такие недостатки уже привели к серьезным последствиям в Оренбургской и Курганской областях

Фото: Мария Лисицына / РБК

Недостатки в прогнозировании и реагировании на угрозы с паводками привели к чрезвычайной ситуации (ЧС) в Оренбургской и Курганской областях, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании в Архангельске, передает ТАСС.

«Недостаточное внимание к этой работе и несвоевременное реагирование на возникающие угрозы могут привести к серьезным последствиям, как это произошло в Оренбургской и Курганской областях», — подчеркнул он.

По его словам, сложности с этой работой есть и в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). В северо-западных регионах «имеются нерешенные проблемы в организации эффективного прогнозирования и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации», сообщил Патрушев.

Секретарь Совбеза в контексте обсуждения стихийного бедствия предположил, что «такое критическое развитие ситуации и огромный материальный ущерб можно было бы минимизировать».

В ряде российских регионов наблюдается критическая обстановка с паводками. В Орске Оренбургской области из-за сильного паводка уровень воды в реке Урал поднялся более чем на 9 м. Паводковая плотина не справилась с поступившей водой — ее прорвало в нескольких местах, что привело к затоплению домов в городе.

7 апреля правительственная комиссия отнесла паводок в регионе к ЧС федерального значения. Оренбург также существенно пострадал от паводка, его пик пришелся на 13 апреля.

Подтопления затронули и Курганскую область, с 8 апреля в Кургане действует режим ЧС. Власти призывали жителей к эвакуации. По последним данным правительства региона, к середине дня 16 апреля уровень воды в Тоболе у Кургана достиг 748 см.

В МЧС предупреждали, что из-за прогнозируемого выпадения большого числа осадков возможен подъем уровня воды сразу в нескольких реках Ленинградской области. В начале апреля масштабный весенний паводок затронул Тихвинский район — уровень воды поднимался до 538 см, опасной отметкой считается 500 см.