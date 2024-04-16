Патрушев заявил о проблеме прогнозирования паводков в регионах
Недостатки в прогнозировании и реагировании на угрозы с паводками привели к чрезвычайной ситуации (ЧС) в Оренбургской и Курганской областях, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании в Архангельске, передает ТАСС.
«Недостаточное внимание к этой работе и несвоевременное реагирование на возникающие угрозы могут привести к серьезным последствиям, как это произошло в Оренбургской и Курганской областях», — подчеркнул он.
По его словам, сложности с этой работой есть и в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). В северо-западных регионах «имеются нерешенные проблемы в организации эффективного прогнозирования и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации», сообщил Патрушев.
Секретарь Совбеза в контексте обсуждения стихийного бедствия предположил, что «такое критическое развитие ситуации и огромный материальный ущерб можно было бы минимизировать».
В ряде российских регионов наблюдается критическая обстановка с паводками. В Орске Оренбургской области из-за сильного паводка уровень воды в реке Урал поднялся более чем на 9 м. Паводковая плотина не справилась с поступившей водой — ее прорвало в нескольких местах, что привело к затоплению домов в городе.
7 апреля правительственная комиссия отнесла паводок в регионе к ЧС федерального значения. Оренбург также существенно пострадал от паводка, его пик пришелся на 13 апреля.
Подтопления затронули и Курганскую область, с 8 апреля в Кургане действует режим ЧС. Власти призывали жителей к эвакуации. По последним данным правительства региона, к середине дня 16 апреля уровень воды в Тоболе у Кургана достиг 748 см.
В МЧС предупреждали, что из-за прогнозируемого выпадения большого числа осадков возможен подъем уровня воды сразу в нескольких реках Ленинградской области. В начале апреля масштабный весенний паводок затронул Тихвинский район — уровень воды поднимался до 538 см, опасной отметкой считается 500 см.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники