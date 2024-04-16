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Бизнес ,  
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«Ашан» опроверг сообщения об уходе с российского рынка

«Ашан» заявил о продолжении работы в России после сообщений о продаже активов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Ашан» не планирует прекращать работу в России, сообщения о продаже активов дочерней компании не касаются деятельности компании «Ашан Ритейл Россия». Об этом сообщили РБК в пресс-службе торговой сети.

Ранее РБК писал, что входящая в группу «Ашан» компания «Ситрас», которая владеет торговыми комплексами и занимается их управлением, закрыла сделку по продаже активов в России. Из данных ЕГРЮЛ следует, что 12 апреля новым собственником «Ситрас» стала фирма «Торговые галереи». Ее основным владельцем через АО «Кама капитал» и УК «Кама капитал» выступает Тагир Шаймарданов.

«Сделки третьих компаний по смене учредителей никак не влияют на деятельность «Ашан Ритейл Россия», — сообщили РБК в пресс-службе компании.

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Там объяснили, что разделение прав собственности на объекты недвижимости «Ашана» в России произошло в 2012 году. После этого права собственности на торговые галереи в собственных объектах «Ашана» были оформлены на другую компанию. «При этом обе компании в настоящее время продолжают оставаться сособственниками в общих объектах недвижимости», — говорится в сообщении.

В «Ашан Ритейл Россия» подчеркнули, что смена учредителей и любые другие структурные или организационные изменения в сторонних компаниях никак не влияют на деятельность российской компании-ретейлера.

«Ашан Ритейл Россия» подтверждает, что не планирует пересматривать стратегию и организацию работы в России и продолжает реализацию поставленных целей. Компания не только не закрывается, но и более того, планирует развитие ряда направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли», — добавили в компании.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В конце марта 2022 года, после начала военной операции на Украине, гендиректор французского «Ашана» Ив Клод заявил, что компания продолжит деятельность в России, так как работает для гражданского населения.

В декабре 2023 года «Известия» со ссылкой на письмо вице-премьера Андрея Белоусова писали, что Минпромторг увидел риск ухода из России торговых сетей «Ашан». Дело в том, что российский закон о торговле запрещает ретейлерам проводить сделки по слиянию и поглощению в том случае, если их доля в рамках одного муниципалитета или округа уже достигла 25% в денежном выражении. Однако в июне запрет был снят и затем Минпромторг предложил продлить действие этих изменений на 2024 год.

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Теги
Ашан продажа активов уход с рынка
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