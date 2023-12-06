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Война санкций ,  
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Минпромторг увидел риск ухода из России торговых сетей «Ашан» и Metro

«Известия»: Минпромторг увидел риск ухода из России сетей «Ашан» и Metro
Сюжет
Война санкций
Минпромторг увидел риск ухода из России «Ашана», Metro и Globus, поэтому предложил на год продлить поправки, разрешающие российским компаниям выкупать активы зарубежных сетей. Сети заявили, что продолжают работу в России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минпромторг России видит риск ухода с российского рынка таких иностранных торговых сетей, как французские «Ашан» и «Атак» и немецкие Metro Cash & Carry, Globus и Selgros. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо вице-премьера Андрея Белоусова в адрес премьера Михаила Мишустина.

В письме отмечается значительный масштаб созданной торговыми сетями инфраструктуры в России: 83 торговых объекта в 49 регионах, распределительные центры и производства товаров. Также у каждой сети в активе свыше 2 тыс. поставщиков продукции и более 50 тыс. сотрудников.

Закон о торговле в России запрещает ретейлерам проводить сделки по слиянию и поглощению, если их доля в рамках одного муниципалитета или округа уже достигла 25%. Но в июне, после ухода финской компании Prisma, этот запрет сняли. Тогда 15 магазинов сети купила отечественная X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток»).

Минпромторг предложил продлить действие этих изменений на 2024 год, чтобы российские компании могли покупать активы иностранных сетей без ограничений.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

По данным «Известий», Мишустин поддержал инициативу и поручил внести в правительство проект соответствующего федерального закона. В пресс-службе кабинета министров подтвердили изданию, что проект уже поступил.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что сейчас иностранные сети продолжают вести бизнес в России, но если из-за санкционного давления появится реальный риск их ухода, у российской стороны должен быть постоянно действующий механизм своевременного реагирования.

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Таким страховочным механизмом является уже принятый и действующий до конца 2023 года федеральный закон, который разрешает российским ретейлерам приобретать дополнительные площади торговых объектов компаний, которыми управляют зарубежные юрлица.

Представитель Metro заявил «Известиям», что сеть не планирует покидать российский рынок и продолжит свою деятельность. «Ашан» также продолжает работу на российском рынке автономно, без инвестиций от материнской компании, подчеркнули в компании.

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Виктория Громова Виктория Громова
Минпромторг Россия Ашан Metro торговые сети уходит из России

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