Защита блогера-сыроеда обжалует приговор из-за смерти ребенка

Максим Лютый (Фото: yarilo_drug / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Защита блогера Максима Лютого, приговоренного к восьми годам колонии строгого режима по делу о смерти его грудного ребенка от истощения, намерена обжаловать это решение суда. Об этом сообщил РБК адвокат блогера Алексей Аванесян.

«Да, будем обжаловать приговор, считаем его несправедливым», — сообщил Аванесян. Он отметил, что мать ребенка была приговорена к двум годам исправительных работ и уже находится на свободе. «А ему за то же самое при тех же обстоятельствах — восемь лет строгого режима. Наверное, есть разница», — сказал адвокат. По его словам, защита будет добиваться переквалификации обвинения.

Лазаревский районный суд Сочи также назначил Лютому 100 тыс. руб. штрафа. Блогера обвинили в истязании ребенка, которого родила его сожительница. Выступавший за отказ от еды Лютый забирал младенца у матери и на сутки лишал пищи, тот умер от истощения.

Оперативники задержали 43-летнего блогера родом из Санкт-Петербурга в марте 2023 года.

По данным следствия, Лютый жил вместе с 33-летней женщиной в Вардане Лазаревского района Сочи. Его сожительница 11 февраля 2023 года родила дома ребенка, но за медицинской помощью не обращалась. Следователи полагают, что мужчина трижды за прошедший месяц забирал ребенка у матери и лишал его пищи. После ухудшения состояния ребенка пара решила отвезти младенца в больницу, однако он скончался до прибытия к медикам. Мать погибшего ребенка приговорили к двум годам исправительных работ за причинение смерти по неосторожности.

Блогеру же вменили ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса России — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами, а также ст. 156 — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Обвинение просило восемь с половиной лет в качестве наказания Лютому.