Алеку Болдуину снова предъявили обвинение в непредумышленном убийстве на съемках

Большое жюри присяжных предъявило американскому актеру Алеку Болдуину обвинение в непредумышленном убийстве оператора на съемках фильма «Ржавчина» в Нью-Мексико, сообщает ABC News. При этом ранее, весной 2023 года, прокуратура Нью-Мексико сняла с актера обвинение по этой статье.

В обвинительном заключении Болдуину предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве в результате неосторожности или, альтернативно, в непредумышленном убийстве в результате неосторожного применения огнестрельного оружия. Преступления по обеим статьям относятся к четвертой степени.

«Мы с нетерпением ждем нашего дня в суде», — прокомментировала решение большого жюри сторона защиты, адвокаты Люк Никас и Алекс Спиро.

В 2021 году на съемках вестерна «Ржавчина» Болдуин, игравший главную роль, выстрелил из пистолета в сторону оператора Галины Хатчинс. Женщина погибла, режиссер Джоэл Соус получил ранение. Согласно показаниям помощника режиссера, Болдуину говорили, что в пистолете нет боевых патронов.

После этого суд в Нью-Мексико приговорил координатора по безопасности на съемках Дэвида Холлса к шести месяцам заключения условно, штрафу в $500 и 24 часам общественных работ по обвинению в халатности. Болдуину и оружейнице фильма Ханне Гутьеррес Рид предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Им грозило до 18 месяцев тюрьмы и штраф в размере $5 тыс. Адвокаты обоих настаивали на невиновности клиентов.