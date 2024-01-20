 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Алеку Болдуину снова предъявили обвинение в непредумышленном убийстве

Алеку Болдуину снова предъявили обвинение в непредумышленном убийстве на съемках

Большое жюри присяжных предъявило американскому актеру Алеку Болдуину обвинение в непредумышленном убийстве оператора на съемках фильма «Ржавчина» в Нью-Мексико, сообщает ABC News. При этом ранее, весной 2023 года, прокуратура Нью-Мексико сняла с актера обвинение по этой статье.

В обвинительном заключении Болдуину предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве в результате неосторожности или, альтернативно, в непредумышленном убийстве в результате неосторожного применения огнестрельного оружия. Преступления по обеим статьям относятся к четвертой степени.

«Мы с нетерпением ждем нашего дня в суде», — прокомментировала решение большого жюри сторона защиты, адвокаты Люк Никас и Алекс Спиро.

Съемки «Ржавчины» с Алеком Болдуином возобновят
Технологии и медиа
Алек Болдуин

В 2021 году на съемках вестерна «Ржавчина» Болдуин, игравший главную роль, выстрелил из пистолета в сторону оператора Галины Хатчинс. Женщина погибла, режиссер Джоэл Соус получил ранение. Согласно показаниям помощника режиссера, Болдуину говорили, что в пистолете нет боевых патронов.

После этого суд в Нью-Мексико приговорил координатора по безопасности на съемках Дэвида Холлса к шести месяцам заключения условно, штрафу в $500 и 24 часам общественных работ по обвинению в халатности. Болдуину и оружейнице фильма Ханне Гутьеррес Рид предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Им грозило до 18 месяцев тюрьмы и штраф в размере $5 тыс. Адвокаты обоих настаивали на невиновности клиентов.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

«Своим все, а чужих не пускают». Декан экономфака МГУ объяснил феномен «Слова пацана»

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

В Европе нашли политика, который «смог бы управлять Трампом»

Сильные дожди затопили десятки домов в Крыму. Видео

Деловой партнер Абрамовича добивается отмены санкций. Кто это и чем занимается
Теги
Алек Болдуин убийство актер США
Материалы по теме
С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве
Общество
Съемки «Ржавчины» с Алеком Болдуином возобновят
Технологии и медиа
Прокуратура в США смягчила обвинение актеру Болдуину
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
Минобороны ФРГ потратило на снаряды на €280 млн меньше запланированного Политика, 01:23
Во Франции заявили, что не могут запретить гражданам воевать на Украине Политика, 01:03
«Интер» сыграет с «Наполи» в финале Суперкубка Италии Спорт, 00:43
«Интер» сыграет с «Наполи» в финале Суперкубка Италии Спорт, 00:43
В Словакии пожаловались, что из-за Украины остались без ПВО и самолетов Политика, 00:42
Алеку Болдуину снова предъявили обвинение в непредумышленном убийстве Общество, 00:23
Боррель заявил о финансировании ХАМАС Израилем Политика, 00:04
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Суд в Риме приговорил офицера ВМС к 20 годам за шпионаж в пользу России Политика, 19 янв, 23:52
Пожар на рынке в Челябинске потушили Общество, 19 янв, 23:41
Белый дом сообщил о трех ударах по Йемену «в целях самообороны» Политика, 19 янв, 23:05
QIWI сообщила о планах выкупить до 10% своих акций на NASDAQ и Мосбирже Инвестиции, 19 янв, 22:45
Байден отсрочил шатдаун в США Экономика, 19 янв, 22:40
В Варне восстановили памятник российскому графу Николаю Игнатьеву Общество, 19 янв, 22:38
Не смотреть телевидение: как телевизор «перезагрузил» свои смыслы РБК и Haier, 19 янв, 22:34