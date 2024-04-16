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Политика ,  
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США заявили о готовности отменить контрмеры по ДСНВ

Госдеп: США готовы соблюдать ДСНВ, если Россия вернется к своим обязательствам

США готовы отменить контрмеры по российско-американскому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), следует из доклада Госдепа.

«Соединенные Штаты заявили о своем желании и готовности отменить свои контрмеры и полностью внедрить СНВ-3, если и когда Россия вернется к соблюдению своих обязательств по нему. США не принимали никаких контрмер в отношении центральных ограничений СНВ-3 и по-прежнему полностью соблюдают эти ограничения», — говорится в тексте документа.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно договору, стороны сокращают число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений.

Срок действия соглашения должен был истечь в феврале 2026 года. Однако в феврале прошлого года президент Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в договоре.

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В марте 2023 года Пентагон сообщил, что США обратились к России для обмена данными в рамках СНВ-3, но Москва ответила, что не будет предоставлять такую информацию. «В качестве дипломатической контрмеры США не будут предоставлять какую-либо информацию тоже», — заявил тогда помощник главы Пентагона Джон Плам.

С 1 июня того же года США перестали передавать Москве сведения о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, в том числе ракет и пусковых установок, подпадающих под действие СНВ-3.

Власти США не раз призывали Россию вернуться к исполнению ДСНВ. Глава российского МИДа Сергей Лавров в ноябре отметил, что переговоры на данную тему с Вашингтоном невозможны, пока он поддерживает Киев.

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Теги
Госдепартамент США США СНВ Россия
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