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Война санкций ,  
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США внесли 10 человек и 12 компаний в санкционный список по Белоруссии

США внесли в санкционные списки по Белоруссии 10 физлиц и 12 юрлиц
Сюжет
Война санкций
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Министерство финансов США внесло в санкционные списки по Белоруссии 10 физлиц и 12 компаний, об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В число организаций, в отношении которых вводятся санкции, вошли ОАО «АГАТ-Системы управления» — управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления», предприятие по созданию систем управления для Вооруженных сил Белоруссии, и четыре организации в его структуре.

Также в список попали граждане Белоруссии, Ливана, Сирии, Словакии и Швеции, а также организации, базирующиеся на Кипре, в Белоруссии, Ираке, Китае, Словакии и Турции.

Включение в санкционный перечень влечет за собой заморозку счетов в США и запрет на ведение бизнеса с американскими лицами.

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Отмечается, что решение приняли на основании санкций США, введенных в ответ на подавление протестов после выборов в Белоруссии в 2020 году. Поддержка президентом страны Александром Лукашенко военной операции России на Украине также послужила поводом для расширения санкций против Минска.

В январе 2023 года Лукашенко решил «поблагодарить» США и страны Запада за санкции. «Хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие», — сказал он. Ранее в 2021 году он называл введенные меры «бандитскими».

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Теги
санкции санкционный список Минфин США Белоруссия
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