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Политика ,  
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В парламенте Грузии подрались на заседании по закону об иноагентах. Видео

В парламенте Грузии во время обсуждения закона об иноагентах произошла драка
Глава оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили, который считает проект «О прозрачности иностранного влияния» копией российского закона об иноагентах, напал на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе

В парламенте Грузии подрались на заседании по закону об иноагентах. Видео
Video

В парламенте Грузии во время рассмотрения закона об иноагентах произошла драка между парламентариями, сообщает Rustavi2.

Ее начал лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили. Он напал на исполнительного секретаря правящей политической силы «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе.

На кадрах видно, что Элисашвили подбежал к Мдинарадзе, когда тот выступал, и ударил его по голове кулаком. К потасовке присоединились другие депутаты, после чего трансляцию прервали. Лидер «Граждан» покинул здание парламента.

Почему власти Грузии вернулись к идее законопроекта об иноагентах
Политика
Здание парламента Грузии

15 апреля комитет парламента по правовым вопросам начал обсуждать законопроект «О прозрачности иностранного влияния», от принятия которого было решено отказаться из-за массовых протестов в марте 2023 года. В этом году власти вновь решили вернуться к нему. Мдинарадзе, обосновывая необходимость принятия закона, заявил, что неправительственные организации подрывают безопасность Грузии и, в частности, втягивают ее в конфликт на Украине.

Еще до начала слушаний в комитете депутаты от оппозиционных партий провели совместную пресс-конференцию и потребовали отозвать законопроект, передает «Sputnik Грузия». «Наша цель — защитить европейский выбор грузинского народа, защитить выбор подавляющего большинства граждан Грузии, которые говорят «да» Европе и «нет» — российскому законодательству», — заявила депутат от крупнейшей оппозиционный партии «Единое национальное движение» Тина Бокучава.

По мнению Элисашвили, документ является копией российского закона об иноагентах. Депутат от «Грузинской мечты» в ответ заявил, что никакого «российского закона» нет и инициатива «касается лишь прозрачности и больше ничего». Власти Грузии настаивают, что цель законопроекта — обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. Оппозиция и представители НПО уверены, что он направлен против гражданского сектора и лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз.

В Кремле отвергали предположения, что инициатива является «русским проектом», и напомнили, что первой страной, которая придумала «систему борьбы с иностранными агентами», являются США.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Грузия парламент иноагенты законопроект драка
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