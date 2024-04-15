В МЧС назвали общее количество пострадавших от паводков домов
В результате паводков количество подтопленных домов в России достигло 15,8 тыс. Об этом сообщили в МЧС.
В МЧС подвели итоги недели и опубликовали информацию о результатах паводков в 33 субъектах страны. Подтопленными оказались более 15,8 тыс. жилых и дачных домов и около 28 тыс. приусадебных участков. Кроме того, затопление настигло 111 низководных мостов и 84 участка дорог.
В этом году с паводками столкнулись сразу несколько российских регионов. Среди них — Оренбургская, Томская, Тюменская, Курганская и другие области. В этих регионах в некоторых местах эвакуируют людей.
В Омске проводят превентивные работы по минимизации последствий подтоплений. «Все службы находятся в состоянии полной мобилизации», — отметил Дмитрий Песков, комментируя паводковую ситуацию в регионах.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил подъем уровня воды в реках таянием большого количества снега, который выпал за зиму.
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