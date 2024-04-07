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Потоп в Орске ,  
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Путин обсудил паводок в Оренбургской области с главой МЧС

Путин обсудил с главой МЧС Куренковым ситуацию с паводком в Оренбуржье
Сюжет
Потоп в Орске

Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Президент Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области, а также с возможными подтоплениями в Тюменской и Курганской областях, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также глава МЧС Александр Куренков сегодня доложили президенту о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области вокруг Орска», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Он отметил, что министр «сконцентрировался на информации о количестве эвакуированных людей».

Путин в разговоре с Куренковым отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования и принятия соответствующих мер, в частности в Тюменской и Курганской областях.

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По данным Росгидромета, в первой будут превышены исторические максимумы половодья на реке Ишим, во второй — на реке Тобол. Ведомство предупредило, что из-за подъема уровня воды в реках может подтопить села и некоторые районы Кургана.

Утром 7 апреля Куренков прилетел в Орск, где за два дня до этого прорвало дамбу. По словам министра, в городе сложилась критическая ситуация с наводнением. «В результате этого оказались подтопленными 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков», — отметил министр.

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Теги
Персоны
Владимир Путин Александр Куренков МЧС Оренбургская область Тюменская область Курганская область город Орск
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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