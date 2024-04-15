Песков: службы делают акцент на работе с населением при борьбе с паводками

Кремль заявил об акценте на работе с населением при борьбе с паводком

Фото: Мария Лисицына / РБК

Все службы находятся в состоянии полной мобилизации из-за паводков, в борьбе с бедствием делается акцент на работе с населением. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Вы знаете, что все службы находятся в состоянии полной мобилизации, принимаются все возможные меры с акцентом, конечно же, на работу с людьми», — сказал он.

Сильные паводки в этом году были вызваны резким потеплением и высокой скоростью таяния снега. Сильнее всех пострадали Оренбургская, Томская и Курганская области, в последней местные власти продолжают призывать жителей к эвакуации.

Как сообщил Песков со ссылкой на данные МЧС, к середине недели вода придет в Курганскую, а также в соседнюю Тюменскую область. Превентивные работы для минимизации последствий паводков также проводятся в Омской области.

Региональные власти пообещали компенсации пострадавшим от паводков за вред здоровью и утраченное имущество, а также единовременную материальную помощь. Выплачивать средства, в частности, начали в Оренбургской и Курганской областях.