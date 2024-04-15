Кремль заявил об акценте на работе с населением при борьбе с паводком
Все службы находятся в состоянии полной мобилизации из-за паводков, в борьбе с бедствием делается акцент на работе с населением. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Вы знаете, что все службы находятся в состоянии полной мобилизации, принимаются все возможные меры с акцентом, конечно же, на работу с людьми», — сказал он.
Сильные паводки в этом году были вызваны резким потеплением и высокой скоростью таяния снега. Сильнее всех пострадали Оренбургская, Томская и Курганская области, в последней местные власти продолжают призывать жителей к эвакуации.
Как сообщил Песков со ссылкой на данные МЧС, к середине недели вода придет в Курганскую, а также в соседнюю Тюменскую область. Превентивные работы для минимизации последствий паводков также проводятся в Омской области.
Региональные власти пообещали компенсации пострадавшим от паводков за вред здоровью и утраченное имущество, а также единовременную материальную помощь. Выплачивать средства, в частности, начали в Оренбургской и Курганской областях.
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