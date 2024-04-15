Армения опровергла сообщения о переговорах с Британией по мигрантам

Министерство иностранных дел Армении в Ереване (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Армянские власти не вели с Великобританией переговоры об отправке в Армению нелегальных мигрантов. Об этом заявила Sputnik Armenia пресс-секретарь армянского МИДа Ани Бадалян.

«Армения и Великобритания имеют широкую повестку политического диалога. Но никаких предметных или технических переговоров по вопросу, поднятому в конкретном издании, не велось», — сказала Бадалян.

Ранее газета The Times, ссылаясь на документы британского МИДа, ставшие доступными из-за утечки, сообщила, что власти Великобритании обсуждают с Арменией, Кот-д'Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной договор об отправке нелегальных мигрантов в эти страны. Издание отметило, что ведутся переговоры о соглашении, аналогичном сделке между Великобританией и Руандой.

В апреле 2022 года Великобритания заключила с Руандой сделку по отправке мигрантов и заплатила африканской стране за это £140 млн. Первый рейс был запланирован на июнь того же года, но Лондону пришлось отменить его, так как Европейский суд по правам человека постановил, что план несет «реальный риск необратимого ущерба». На текущий момент ни один рейс так и не состоялся.

В марте 2023 года Великобритания и Руанда подписали обновленную версию миграционного соглашения. Согласно ему нелегально прибывшие в Соединенное Королевство мигранты могут быть депортированы в африканскую страну без права попросить у британских властей убежища.