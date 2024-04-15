 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Армения опровергла сообщения о переговорах с Британией по мигрантам

МИД Армении: Ереван не вел с Лондоном переговоры о высылке нелегальных мигрантов
Министерство иностранных дел Армении в Ереване
Министерство иностранных дел Армении в Ереване (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Армянские власти не вели с Великобританией переговоры об отправке в Армению нелегальных мигрантов. Об этом заявила Sputnik Armenia пресс-секретарь армянского МИДа Ани Бадалян.

«Армения и Великобритания имеют широкую повестку политического диалога. Но никаких предметных или технических переговоров по вопросу, поднятому в конкретном издании, не велось», — сказала Бадалян.

Ранее газета The Times, ссылаясь на документы британского МИДа, ставшие доступными из-за утечки, сообщила, что власти Великобритании обсуждают с Арменией, Кот-д'Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной договор об отправке нелегальных мигрантов в эти страны. Издание отметило, что ведутся переговоры о соглашении, аналогичном сделке между Великобританией и Руандой.

Джонсон назвал «в теории возможной» высылку беженцев из Украины в Руанду
Политика
Протест в Лондоне против &laquo;руандийской схемы&raquo;

В апреле 2022 года Великобритания заключила с Руандой сделку по отправке мигрантов и заплатила африканской стране за это £140 млн. Первый рейс был запланирован на июнь того же года, но Лондону пришлось отменить его, так как Европейский суд по правам человека постановил, что план несет «реальный риск необратимого ущерба». На текущий момент ни один рейс так и не состоялся.

В марте 2023 года Великобритания и Руанда подписали обновленную версию миграционного соглашения. Согласно ему нелегально прибывшие в Соединенное Королевство мигранты могут быть депортированы в африканскую страну без права попросить у британских властей убежища.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Армения Великобритания мигранты нелегальные мигранты
Материалы по теме
Times узнала о переговорах Великобритании по отправке мигрантов в Армению
Общество
Палата общин Британии приняла закон о высылке нелегалов в Руанду
Политика
Британия начнет отправлять нелегальных мигрантов в Руанду в июне
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
В Крыму иностранцам запретили работать в торговле и еще 34 сферах бизнеса Политика, 15:35
Суд во Владимире арестовал обвиняемого в поджоге здания правительства Политика, 15:34
Вяльбе предрекла российским лыжникам отстранение до 2028 года Спорт, 15:30
Как новая форма денег поможет компаниям экономить на платежах Pro, 15:14
Британские эксперты исключили конфискацию замороженных активов России Политика, 15:14
Россияне назвали самые желанные места России для весенних путешествий Недвижимость, 15:11
Армения опровергла сообщения о переговорах с Британией по мигрантам Политика, 15:04
Скидки исчезнут сегодня
До −76% на подписку РБК Pro и опции
За скидкой
В Промсвязьбанке обновили подборку с краткосрочными идеями на рынке акций Инвестиции, 15:04
Семак назвал уволенного из «Спартака» Абаскаля хорошим тренером Спорт, 15:01
ООО «Техностиль Премиум» вошло в рейтинг надежных партнеров по версии ЦАИ Пресс-релиз, 14:53
В Москве ввели систему бронирования беседок для шашлыков Общество, 14:49
Долговая нагрузка и первый взнос: как увеличить шансы на ипотеку в 2024-м Недвижимость, 14:47
Для сердца, мозга и фигуры: какие эффекты обнаружили у «Оземпика» Pro, 14:46
Защита обжаловала в московском суде заочный арест главы СБУ Политика, 14:46