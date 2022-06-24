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Военная операция на Украине ,  
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Джонсон назвал «в теории возможной» высылку беженцев из Украины в Руанду

Речь идет об украинских беженцах, незаконно въехавших в Британию. Джонсон признал маловероятным, но теоретически возможным такое развитие событий
Протест в Лондоне против &laquo;руандийской схемы&raquo;
Протест в Лондоне против «руандийской схемы» (Фото: Vuk Valcic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украинские беженцы, въезжающие в Великобританию незаконно, теоретически могут быть отправлены по новой схеме в Руанду, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в страну, передает Guardian. Однако глава правительства назвал это «маловероятным».

Лондон планирует отправлять в Руанду мигрантов, нелегально въехавших в страну, по новому соглашению, заключенному со страной. Предполагается, что их заявки на предоставление убежища будут рассматриваться в африканском государстве, а жить они будут в миграционных центрах. Также мигрантам будет доступен пакет поддержки на срок до пяти лет, в который войдет обучение, проживание и медицинское обслуживание.

«Единственные обстоятельства, при которых люди будут отправлены в Руанду, — это если они прибывают в Великобританию нелегально и тем самым наносят ущерб безопасным и законным маршрутам, которые у нас есть», — пояснил Джонсон.

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Фото:Christopher Furlong / Getty Images

По его словам, Великобритания выдала украинцам около 130 тыс. виз, у граждан этой страны есть «два хороших маршрута» для легального въезда.

«Но если вы въезжаете сюда нелегально, вы наносите ущерб всем тем, кто приезжает сюда легально. И это безумие. Поэтому я боюсь, что ответ будет: да, теоретически это может произойти. Но я думаю, что это очень маловероятно». — добавил премьер.

По данным ООН на 13 июня, в Великобританию с начала боевых действий на Украине приехали 77 200 беженцев.

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Первый самолет с мигрантами, незаконно въехавшими в Британию, должен был вылететь в Руанду 14 июня. Однако Европейский суд по правам человека в последнюю минуту вмешался и вынес судебный запрет на депортацию.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

В постановлении ЕСПЧ, касающемся одного из мигрантов, иракца по национальности, говорилось, что его не должны высылать до истечения трехнедельного периода после вынесения судом окончательного решения.

Схема отправки мигрантов в Руанду подверглась широкой критике со стороны активистов и правозащитников после ее утверждения. Специальный докладчик ООН по вопросам торговли людьми Сиобхан Муллали заявляла, что высылка людей в Руанду может нарушить международные нормы, а также причинить серьезный вред соискателям убежища.

«Люди, ищущие международной защиты, спасающиеся от конфликтов и преследований, имеют право просить об убежище и пользоваться им — это фундаментальный принцип международных прав человека и законодательства о беженцах», — подчеркивала эксперт.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Великобритания беженцы украинские беженцы Беженцы с Украины Руанда мигранты

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