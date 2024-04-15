В Воронежской области объявили опасность атаки дронов
В Воронежской области объявлена опасность атаки дронов, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.
Он попросил жителей сохранять спокойствие и заверил, что силы противовоздушной обороны готовы к отражению атаки.
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