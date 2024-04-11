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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Силы ПВО наготове», — добавил он.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и следить за информацией от официальных источников — МЧС или правительства региона.

После начала российской военной операции на Украине в регионе неоднократно объявляли опасность атаки дронов, в частности накануне, 10 апреля. Тогда аналогичное предупреждение объявили в Курской области.

Днем ранее, 9 апреля, в Воронежской области обнаружили и уничтожили беспилотник. По словам Гусева, никто не пострадал.