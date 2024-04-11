В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Гусев: в Воронежской области опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.
«Силы ПВО наготове», — добавил он.
Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и следить за информацией от официальных источников — МЧС или правительства региона.
После начала российской военной операции на Украине в регионе неоднократно объявляли опасность атаки дронов, в частности накануне, 10 апреля. Тогда аналогичное предупреждение объявили в Курской области.
Днем ранее, 9 апреля, в Воронежской области обнаружили и уничтожили беспилотник. По словам Гусева, никто не пострадал.