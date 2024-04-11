 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Гусев: в Воронежской области опасность атаки беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Силы ПВО наготове», — добавил он.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и следить за информацией от официальных источников — МЧС или правительства региона.

Губернатор сообщил об уничтожении дрона над Воронежской областью
Политика
Губернатор Воронежской области Александр Гусев

После начала российской военной операции на Украине в регионе неоднократно объявляли опасность атаки дронов, в частности накануне, 10 апреля. Тогда аналогичное предупреждение объявили в Курской области.

Днем ранее, 9 апреля, в Воронежской области обнаружили и уничтожили беспилотник. По словам Гусева, никто не пострадал.

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Воронежская область Александр Гусев беспилотники
Материалы по теме
Губернатор сообщил об уничтожении дрона над Воронежской областью
Политика
МЧС сообщило об угрозе атаки дронов на Воронежскую область
Политика
В Воронежской области объявили об угрозе атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 101,23 (+0,49) Инвестиции, 10 апр, 16:40 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 93,22 (+0,47) Инвестиции, 10 апр, 16:40
В Москве задержали супругу автора книги «Трансформатор» Портнягина Общество, 12:07
Погода в Петербурге побила рекорд 1890 года Общество, 12:03
У топ-менеджеров невпроворот дел. Как вовлечь их в общение с командой Pro, 12:01
Тяжелую ракету «Ангара-А5» запустили с Восточного с третьей попытки Технологии и медиа, 12:00
МЧС назвало даты максимума паводка в Тюменской области Общество, 11:58
Lada с «автоматом» у дилеров: сколько стоит и как долго ждать. Репортаж Авто, 11:52
Новый запуск тяжелой ракеты «Ангара» с космодрома Восточный. Трансляция Технологии и медиа, 11:51
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Валерия Карпина признали лучшим тренером месяца в РПЛ Спорт, 11:50
«Лента» приостановила закупку кормов Whiskas, Kitekat и Pedigree Бизнес, 11:46
В Киевской области уничтожена Трипольская ТЭС Политика, 11:33
Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите «Триморья» Политика, 11:33
На форуме РБК обсудили перспективы программы долгосрочных сбережений Отрасли, 11:25
Власти позвали жителей Приморья на пляжи Северной Кореи Общество, 11:25
США проспали становление Китая. Что угрожает американской экономике Pro, 11:16