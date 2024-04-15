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Военная операция на Украине ,  
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Украинский дрон повредил объект связи в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

При ударе украинского беспилотника повреждения получил объект связи в селе Графовка в Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи», — написал глава региона.

Он добавил, что аварийные службы в ближайшее начнут работы по устранению последствий атаки в ближайшее время.

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За час до этого Гладков сообщил, что под удар БПЛА попало село Глотово Грайворонского городского округа.

В результате взрыва возник пожар, загорелся фельдшерско-акушерский пункт.

«Очаг возгорания оперативно потушили пожарные расчеты. Никто из мирных жителей не пострадал», — уточнил губернатор.

Теги
Персоны
беспилотники Вячеслав Гладков взрыв
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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