Украинский дрон повредил объект связи в Белгородской области

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При ударе украинского беспилотника повреждения получил объект связи в селе Графовка в Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи», — написал глава региона.

Он добавил, что аварийные службы в ближайшее начнут работы по устранению последствий атаки в ближайшее время.

За час до этого Гладков сообщил, что под удар БПЛА попало село Глотово Грайворонского городского округа.

В результате взрыва возник пожар, загорелся фельдшерско-акушерский пункт.

«Очаг возгорания оперативно потушили пожарные расчеты. Никто из мирных жителей не пострадал», — уточнил губернатор.