Украинский дрон повредил объект связи в Белгородской области
При ударе украинского беспилотника повреждения получил объект связи в селе Графовка в Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи», — написал глава региона.
Он добавил, что аварийные службы в ближайшее начнут работы по устранению последствий атаки в ближайшее время.
За час до этого Гладков сообщил, что под удар БПЛА попало село Глотово Грайворонского городского округа.
В результате взрыва возник пожар, загорелся фельдшерско-акушерский пункт.
«Очаг возгорания оперативно потушили пожарные расчеты. Никто из мирных жителей не пострадал», — уточнил губернатор.