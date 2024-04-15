В Оренбурге за сутки затопило 2 тыс. домов и участков
В Оренбурге к 08:00 по местному времени (06:00 мск) 15 апреля оставались подтопленными 10,6 тыс. приусадебных участков и 5,5 тыс. домов, из которых 55 - многоквартирные. За день в городе затопило по 1 тыс. домов и участков, сообщила пресс-служба мэрии.
За последние сутки спасатели вывезли с подтопленных территорий еще 28 человек, в том числе четверых детей, сказано в сообщении. Таким образом, число эвакуированных в городе превысило 1,7 тыс. Почти 300 из них находятся в пунктах временного размещения.
Паводки в Оренбургской области начались в конце марта. В начале апреля ситуация усугубилась после прорыва дамбы на реке Урал в Орске. В последнем уровень воды упал ниже опасной отметки в 700 см, два дня назад вода начала отступать и близ Оренбурга.
Пострадавшим от паводков пообещали компенсации за вред здоровью и утраченное имущество, а также единовременную материальную помощь.
Сумма единовременной материальной помощи жителям составляет 20 тыс. руб. на человека. В случае частичной утраты имущества первой необходимости положена выплата 50 тыс. руб. на человека, при полной утрате такого имущества — 100 тыс. руб. соответственно.
Жителям, получившим вред здоровью, также полагаются выплаты: в случае тяжкого или средней тяжести вреда — 400 тыс. руб., легкого вреда — 200 тыс. руб. Для получения этих средств граждане должны обратиться в МФЦ или подать заявление через портал госуслуг.
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